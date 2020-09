Έντονος σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, μετά από ένα εμετικό σχόλιο που ακούγεται κατά τη διάρκεια συζήτησης παικτών του ριάλιτι Big Brother, το οποίο προβάλλεται στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ένας από τους παίκτες, ο Αντώνης Αλεξανδρίδης, ακούγεται να μιλάει ξεκάθαρα για «βιασμό». Σε συζήτηση που έχει, ο εν λόγω παίκτης ακούγεται να λέει σε άλλους δύο συμπαίκτες του «με τις γκόμενες πάω με μία κάθε μέρα για να αδειάζει το πακέτο, αλλιώς έχει βιασμό».

Εντύπωση προκαλεί μάλιστα ότι κανένας από τους συνομιλητές δεν φαίνεται να ενοχλείται από το χυδαίο σχόλιο το συμπαίκτη τους.

“I go to one every day, to empty the “package”, otherwise there is rape”

is one of the many homophobic, sexist, racist and misogynistic statements made on national tv through #cancelbigbrothergr, I hope they’ll all be humiliated internationally, and rot pic.twitter.com/4hq7hFABm5 — 𝔢𝔩 ♡ (@bluesidelalisa) September 6, 2020

Φυσικά, οι χρήστες των social media εξαγριώθηκαν. Το #cancelbigbrothergr έγινε πρώτο trend στο Twitter μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες να ζητούν την απομάκρυνση του εν λόγω παίκτη από το ριάλιτι, ή ακόμα και το «κόψιμο» της εκπομπής.

Ενδεικτικό είναι, δε, ότι οι αντιδράσεις έρχονται όχι μόνο από έλληνες χρήστες, αλλά και από πολλούς ξένους.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την παραγωγή, ή από το κανάλι, ωστόσο αυτά τα σχόλια είναι απαράδεκτα και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται…

Σκεφτείτε την Ελένη Τοπαλουδη, σκεφτείτε τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, δύο παιδιά θύματα νταηδων που θεωρούν τους εαυτούς τους αντρακλες που μπορούν να κάνουν ο,τι θέλουν και να μην τους πειράζει κάνεις #cancelbigbrothergr #BigBrotherGR #BigBrotherlivegr — vasso prevezianou (@mrsraulgonzalez) September 6, 2020

ναι παιδιά το "αν δε μου κάτσει έχει βιασμό" είναι κλασικό αστείο σε αντροπαρέα…δυνητικών βιαστών,

θα νορμαλοποιήσετε το rape culture σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση ρε γτχσ; #cancelbigbrothergr — Κον Σόνερι (@loch_nerd) September 6, 2020

i’m so shocked and disgusted fuck this dude !! throw the whole show away and him in jail #cancelbigbrothergr — e l i n a (@erodababe) September 6, 2020

#BigBrotherGR #cancelbigbrothergr …και αν γίνει το κακό η κοινωνία "θα πέσει από τα σύννεφα"…"ήταν το καλύτερο παιδί" & "δεν είχε δώσει δικαιώματα"…λοιπόν κυρία κοινωνία εσύ είσαι η κύρια ένοχη που άφησες τέτοια τέρατα να εξελιχθούν… pic.twitter.com/hKSYaUvBGV — Neorun (@Neorun2) September 6, 2020

Άντρας είσαι όταν διαχωρίζεις τη θέση απο κάθε "άντρα" που δέρνει τη γυναίκα του,προάγει την ιδέα του βιασμού και αντίστοιχα "αντρικά" παραδέιγματα

Εμένα έτσι με μεγαλώσανε.#cancelbigbrothergr — ΗΡΩΝ Civil.Engineer (@G4Heron) September 6, 2020

Καταλαβαίνετε φαντάζομαι ότι όσα είπε ο «άντρακλας» συνιστούν δημόσια υποκίνηση βίας. Δεν αναμένουμε απλώς να παρέμβει το ΕΣΡ αλλά πρέπει να επιβληθούν εξίσου αντίστοιχες ποινές εις βάρος του. #cancelbigbrothergr — Kostasssl (@konstantinosal4) September 6, 2020

Και το πιο σοκαριστικο απο ολα ειναι οτι τα αλλα δυο διδυμα μολις το πε χαζογελασαν. Ετσι αναγνωριζονται τα τερατα μεταξυ τους παιδια. #cancelbigbrothergr #BigBrotherGR — Joy ❄❄❄ (@law_and_orderGr) September 6, 2020

Στο Άρθρο 15 του Συντάγματος Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα (τηλεόραση) συναντάμε στα μεταξύ άλλων παρέμβαση για «το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου» αυτό το έχουμε ήδη υπερβεί, τσαλαπατιέται Υπάρχει όριο σε αυτό το αίσχος? #cancelbigbrothergr #boycottbigbrother https://t.co/Q6j8cBoIHj — Ρολίστας (@rolistas320) September 6, 2020

Εν έτει 2020 να λέγεται κάτι τέτοιο από έναν "αντράκλα"

(όπως θεωρεί ο Αντωνάκης τον εαυτό του)

είναι εμετικό, χυδαίο, πρόστυχο και σιχαμένο.

Άνθρωποι που λένε κάτι τέτοιο, έστω κ για "πλακα" είναι τουλάχιστον επικίνδυνοι#cancelbigbrothergr#bigbrothergr#BigBrotherLive — Η ΣΤΑΡ (@Sania_Kt) September 6, 2020