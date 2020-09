Στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε το 1987 στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ.

«Είμαι τόσο περήφανη που βλέπω πως η σχέση Ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβαθύνεται κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας ως πρεσβευτού.

»Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας, που θα ανταποκρίνεται σε ζητήματα κοινής ανησυχίας, όπως η μη διάδοση, η εμπορία και οι απειλές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρει στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η κα Γκάμπερ.

So proud to see the how security relationship between the U.S. and the Republic of Cyprus has deepened in my time as Ambassador. I look forward to continued partnership responding to issues of shared concern like nonproliferation, trafficking, and counterterrorism threats. https://t.co/4tLXIMzDB4

