Ο διάσημος αμερικανός κωμικός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζέρι Σάινφελντ αντέδρασε στους ισχυρισμούς ότι η Νέα Υόρκη είναι «νεκρή για πάντα» ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κοροναϊού.

Ο κωμικός απάντησε, με ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην εφημερίδα «The New York Times», στις απόψεις που διατύπωσε στο LinkedIn ο Τζέιμς Αλτούτσερ, επενδυτής, επιχειρηματίας, οικοδεσπότης podcast και πρώην διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων, ο οποίος υποστήριξε ότι η πόλη της Νέας Υόρκης είναι πλέον «εντελώς νεκρή» και δεν θα ανακάμψει από το κλείσιμο των επιχειρήσεων και την απουσία των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν, ίσως μόνιμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

"We’re going to keep going with New York City if that’s all right with you," writes Jerry Seinfeld. "And it will sure as hell be back." https://t.co/PuliSQfcyK

«Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε με τις τόσες προκλήσεις είναι κάποιος στο LinkedIn να φωνάζει και να κλαψουρίζει: “Όλοι έχουν φύγει! Θέλω το 2019 πίσω!”» έγραψε ο κωμικός, προσθέτοντας: «Ε όχι! Φανταστείτε να βρίσκεστε σε έναν πραγματικό πόλεμο με αυτόν τον τύπο δίπλα σας».

«Η πραγματική, ζωντανή, εμπνευσμένη ανθρώπινη ενέργεια υπάρχει όταν είμαστε μαζί σε τρελά μέρη όπως η Νέα Υόρκη» προσθέτει.

«Το να λυπάσαι για τον εαυτό σου γιατί δεν μπορείς να πας στο θέατρο για λίγο δεν είναι το βασικό στοιχείο του χαρακτήρα το οποίο έκανε τη Νέα Υόρκη το λαμπρό διαμάντι της δραστηριότητας -που μια μέρα θα ξαναγίνει» σημειώνει και προβλέπει:

«Αυτός ο ανόητος ιός θα υποχωρήσει τελικά. Με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνεις και εσύ».

«Η Νέα Υόρκη θα σηκωθεί ξανά, λόγω όλων των πραγματικών, σκληραγωγημένων Νεοϋρκέζων που, σε αντίθεση με εσένα, την αγάπησαν, την κατάλαβαν και έμειναν και την ξανάχτισαν» υπογραμμίζει ακόμα ο Τζέρι Σάινφελντ.

