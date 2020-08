Χωρίς να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τις αντιδράσεις των αγορών, ολοκληρώθηκε το επικοινωνιακό σόου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον τούρκο πρόεδρο να ανακοινώνει το «μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της Τουρκίας» το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σε μια πολύ προσεκτική διαχείριση των εν λόγω ανακοινώσεων, ο τούρκος πρόεδρος είχε φροντίσει να «προμοτάρει» μια μεγάλη έκπληξη, η οποία θα φέρει βάλει την Τουρκία σε μια «νέα εποχή». Φυσικά αμέσως μετά τις δηλώσεις του η τουρκική λίρα επέκτεινε τα κέρδη στο εμπόριο κατά 0,9% υψηλότερα έναντι του δολαρίου, ενώ ο δείκτης αναφοράς Borsa Istanbul 100 Index αυξήθηκε 2%. Την ίδια στιγμή οι μετοχές του διυλιστηρίου Turkiye Petrol Rafinerileri AS ή της Tupras και του κατασκευαστή πετροχημικών Petkim Petrokimya Holding AS αυξήθηκαν 8,1% και 9,9% αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα καλά νέα για την τουρκική οικονομία σταματούν εκεί. Σήμερα και παρά την… αποκάλυψη της έκπληξης από τον τούρκο πρόεδρο η λίρα υποχωρεί έναντι του δολαρίου ενώ οι μετοχές των πετροχημικών εταιριών στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης καταγράφουν ισχυρή πτώση.

Ένας από τους λόγους της αντίδρασης αυτής από τις αγορές, είναι ότι χθες, ανώνυμες τουρκικές πηγές είχαν αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι ο Ερντογάν θα ανακοίνωνε την ανακάλυψη κοιτάσματος 800 δισ. κυβικών μέτρων, όμως σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στο τεμάχιο Τούνα-1 ανακάλυψε 320 δις. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, δηλαδή λιγότερα από τα μισά, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο το κοίτασμα να είναι μεγαλύτερο.

Όπως φαίνεται και στους πίνακες του Bloomberg, το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας υποχώρησε ξανά μετά τις δηλώσεις Ερντογάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική αντιπολίτευση αμφισβητεί ακόμα και την ύπαρξη του κοιτάσματος.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από δύο ημέρες αναμονής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά από αναμονή δύο ημερών, ανακοίνωσε την ανακάλυψη μεγάλου αποθέματος υδρογονανθράκων στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Τουρκία εξαρτάται από εξωτερικές πηγές για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα η Τουρκία αναπτύσσει την εθνική της ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική» δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, κάνοντας λόγο για κοίτασμα – μαμούθ φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο, το πλοίο Φατίχ εντόπισε 320 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού. «Περιμένουμε τα ίδια καλά νέα από τη Μεσόγειο Θάλασσα» πρόσθεσε.

#BREAKING Turkish president announces discovery of a major natural gas reserve off Black Sea coast

Το κοίτασμα φυσικού αερίου εντοπίστηκε στο θαλάσσιο τομέα «Δούναβης-1», σε απόσταση περίπου 145 χιλιομέτρων βόρεια από την παραλιακή πόλη Ζόνγκουλντακ, κοντά στα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Τουρκίας με την Βουλγαρία, στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Ερντογάν έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην ιστορία της Τουρκίας, επισημαίνοντας πως μέχρι το 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η άντληση αερίου από τη συγκεκριμένη γεώτρηση.

Ξεκαθάρισε, δε, πως η χώρα του δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει κορυφαίος ενεργειακός εξαγωγέας, ενώ εκτίμησε πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και άλλο φυσικό αέριο στην περιοχή. «Αυτό είναι ένα μέρος του κοιτάσματος που βρέθηκε».

Η ανακοίνωση έγινε σε πανηγυρικό κλίμα στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία σχεδόν σύσσωμης της τουρκικής κυβέρνησης, ενώ αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Ενέργειας, Φατίζ Ντονμέζ, είχε σταλεί στο γεωτρύπανο Φατίχ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Σημειώνεται πως η εξάρτηση της Τουρκίας από το εξωτερικό όσον αφορά στην κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών σε φυσικό αέριο ανέρχεται σε ποσοστό το 95%.

#BREAKING Turkey aims to serve natural gas discovered off Black Sea for public use in 2023, says president

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 21, 2020