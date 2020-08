View this post on Instagram

Σας ευχαριστώ παρα πολύ για τις ευχές που μου στέλνετε από χθες το βράδυ! Να είμαστε καλά παιδιά! Αυτό έχει σημασία πάντα,ποσο μάλλον στις μέρες μας! #nameday #love