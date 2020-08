Μια απίστευτη τραγωδία βιώνει η Βηρυτός μετά τις χθεσινές εκρήξεις που οδήγησαν στον θάνατο περισσότερους από 100 ανθρώπους και τραυματίστηκαν πάνω από 4.000.

Το βίντεο που ακολουθεί είναι η στιγμή της έκρηξης όπως φαίνεται μέσα από ένα σπίτι.

Σε αυτό ένα μικρό κοριτσάκι παίζει ανέμελο. Μέσα σε λίγα λεπτά οι τζαμαρίες σπάνε και η οικιακή βοηθός αρπάζει το παιδί και τρέχει να σωθούν.

#BeirutBlast #beirutexplosion#Beirut #Lebanon

My heart goes for this African maid, who ignored her own life, and tried to safe her employer’s child.

Not all angels have wings 🕊 #BeirutExplosion #لبنان #Beirut pic.twitter.com/IfkhDN2iOZ

— SANTOSH💞💥 (@santoshkr_08) August 4, 2020