Εμπόλεμη ζώνη θυμίζει η Βηρυτός στον Λίβανο μετά την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της πόλης, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων μέχρι στιγμής ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων. Την ίδια στιγμή, πολλοί άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια, ενώ τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αμέσως μετά την έκρηξη στη Βηρυτό, έντονη είναι η διεθνής κινητοποίηση που παρατηρείται, με πολλές χώρες -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- να δηλώνουν έτοιμες να παράσχουν βοήθεια.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κεϊλέι ΜακΕνάνι, η Oυάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης. Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά τις αναφορές και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να προσφέρει «κάθε πιθανή βοήθεια».

Τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες του Λιβάνου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε στο μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Οι σκέψεις μου είναι στους πολίτες του Λιβάνου και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγικής έκρηξης στη Βηρυτό» και τόνισε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια και στήριξη. Να είστε δυνατοί».

