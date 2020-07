Η Πολωνία θα αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή σύμβαση κατά της βίας εναντίον των γυναικών, η οποία σύμφωνα με τη συντηρητική κυβέρνηση της χώρας παραβιάζει τα δικαιώματα των γονιών επιβάλλοντας στα σχολεία να διδάσκουν στα παιδιά για τα φύλα, δήλωσε χθες Σάββατο ο Πολωνός υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο.

Ο Ζιόμπρο στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες εξήγησε ότι η Πολωνία έχει υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια οι οποίες προστατεύουν επαρκώς τις γυναίκες.

Εξήγησε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ξεκινήσει επισήμως τη διαδικασία απόσυρσής της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τη Δευτέρα. «Περιέχει ιδεολογικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε επιβλαβή», τόνισε ο Ζιόμπρο.

Το κυβερνών κόμμα της Πολωνίας Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) και ο εταίροι του στον κυβερνητικό συνασπισμό ακολουθούν πιστά τις συστάσεις της καθολικής εκκλησίας και προωθούν μια συντηρητική κοινωνική ατζέντα.

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, που επανεξελέγη νωρίτερα τον Ιούλιο, καταφέρθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατεία εναντίον των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, χαρακτηρίζοντάς της μια «ιδεολογία» πιο καταστροφική και από τον κομμουνισμό.

Το PiS εκφράζει εδώ και καιρό την αντίθεσή του στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία επικύρωσε το 2015 η προηγούμενη πιο κεντρώα κυβέρνηση τα Πολωνίας. Η πολωνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η Σύμβαση αυτή δεν σέβεται το δικαίωμα στη θρησκεία και προωθεί τη διδασκαλία φιλελεύθερων κοινωνικών πολιτικών στα σχολεία.

Ο Ζιόμπρο ανήκει σε ένα μικρότερο δεξιό κόμμα που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, βγήκαν στους δρόμους την Παρασκευή στη Βαρσοβία και σε άλλες πολωνικές πόλεις για να διαδηλώσουν κατά της πρόθεσης της κυβέρνησης να αποσύρει τη χώρα από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

