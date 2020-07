Ο Μπόρις Τζόνσον, όπως αναφέρουν διάφορα βρετανικά Μέσα, εθεάθη για πρώτη φορά με μάσκα για τον κοροναϊό σε επίσκεψή του σε διάφορα μαγαζιά στο Άξμπριτζ της Βρετανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες διαφόρων μικρών καταστημάτων, ενώ επιθεώρησε τα μέτρα για τον κοροναϊό.

It was great to visit some local businesses in Uxbridge today, and see how they’ve been working hard to make their premises COVID-19 Secure.

If you’re out this weekend be sure to follow the guidelines on social distancing. #StayAlert pic.twitter.com/54eCyvOa9D

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 10, 2020