Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία και την επιθετική τακτική της, ότι τα ελληνικά σύνορα, είναι σύνορα της ΕΕ, στέλνει η επίσκεψη στον Έβρο, του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι δύο άνδρες έφτασαν στο Στρατιωτικό Φυλάκιο 1 στις Καστανιές του Έβρου και περπάτησαν μέχρι την «αλυσίδα» στη συνοριακή διάβαση, όπου βρίσκονται οι τελευταίοι Έλληνες στρατιώτες πριν από τα σύνορα. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν από εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

FM @NikosDendias & #EU #HRVP @JosepBorrellF in Evros – 🇬🇷 borders are 🇪🇺 borders & #Greece is successfully protecting them / O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας& ο Ύπατος Εκπρόσωπος ΕΕ J.Borrell στον Έβρο – τα 🇬🇷 σύνορα είναι τα σύνορα της ΕΕ & οι ελληνικές Αρχές τα προστατεύουν αποτελεσματικά pic.twitter.com/Kdza69mjnz

