Νέα παρέμβαση του αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ ο οποίος σε δηλώσεις τους κατά τη συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια δήλωσε ότι «τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα».

Must Read

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ανδρών βρέθηκαν περιφερειακά ζητήματα, καθώς και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, να επαναλάβουμε την στήριξή μας για εκεχειρία στη Λιβύη που οδηγεί σε πολιτική λύση, καθώς και το μήνυμά μας προς όλους τις εξωτερικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Τουρκίας, να σταματήσουν τις αποστολές όπλων και τζιχαντιστών που εντείνουν τη βία», επισήμανε ο Αμερικανός πρέσβης με ανάρτησή του στο twitter μετά τη συνάντηση.

«Επίσης επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά τη νομική μας αντίληψη ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, όπως και η ηπειρωτική χώρα», συμπλήρωσε ο κ. Πάιατ.

FM @NikosDendias met w/ @USAmbPyatt at @GreeceMFA – regional issues, situation in #EasternMediterranean & #Libya in focus / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με Πρέσβη ΗΠΑ G.Pyatt –περιφερειακά ζητήματα, κατάσταση σε Αν.Μεσόγειο & Λιβύη στο επίκεντρο pic.twitter.com/42UrrpNSJC

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 23, 2020