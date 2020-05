Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και συνωστισμός μεταξύ των επιβατών παρατηρείται σε τρένα και λεωφορεία στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι πολίτες επιστρέφουν σταδιακά στις δουλειές τους.

Εικόνες που μεταδίδουν βρετανικά δίκτυα δείχνουν επιβάτες στιβαγμένους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου η κοινωνική απόσταση καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Οι επιβάτες, η πλειονότητα των οποίων δεν φορά μάσκες, βρίσκονται σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο σε σταθμό του Λονδίνου, το πρωί της Τετάρτης, εκφράζοντας παράπονα ότι η συχνότητα των δρομολογίων δεν έχει αυξηθεί αρκετά ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια.

Μάλιστα, κάποιοι αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι και 20 λεπτά σε σταθμούς του μετρό, όταν ο μέσος χρόνος αναμονής των συρμών τις ώρες αιχμής, δεν ξεπερνά τα τρία με πέντε λεπτά.

Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, άσκησε πίεση στον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, να επιληφθεί του θέματος του μετρό αυξάνοντας τη συχνότητα των δρομολογίων. Ο βρετανός πρωθυπουργόςζήτησε από τον δήμαρχο του Λονδίνου να εφαρμόσει άμεσα όλα τα μέτρα προκειμένου το επιβατικό κοινό να ταξιδεύει με ασφάλεια.

Από την πλευρά του ο Σαντίκ Καν υπενθυμίζει ότι το lockdown στο Λονδίνο δεν έχει αρθεί και προέτρεψε τους Λονδρέζους να μένουν όσο μπορούν στο σπίτι και να φορούν την προστατευτική μάσκα να χρειαστεί να μετακινηθούν με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

Tube trains packed without social distancing taking place. The Tory MP’s should open up the Houses of Parliament for them all to attend work and travel on the tube to get there. They may have a different opinion on safety then!!! Putting economy before lives. pic.twitter.com/LouHK5CnNH

— ASLEF (@ASLEFJubilee) May 13, 2020