Εκατοντάδες θανάτους συνεχίζει να καταγράφει καθημερινά η Βρετανία, η οποία βρίσκεται ακόμα στη δίνη της πανδημίας του κοροναϊού.

Το τελευταίο 24ωρο ακόμα 494 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε 33.186 νεκρούς.

Μάλιστα, πρόκειται για αυξημένο αριθμό, αφού πριν από δύο ημέρες ήταν λίγο λιγότεροι από 300.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτιμάται πως ο κοροναϊός θα συνεχίσει να υπάρχει ανά περιόδους και πως ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει.

Την ίδια ώρα, συνίσταται στους πολίτες να φοράνε μάσκα στους κλειστούς χώρους και όπου δεν τηρούνται οι αποστάσεις.

As of 9am 13 May, there have been 2,094,209 tests, with 87,063 tests on 12 May.

1,522,258 people have been tested of which 229,705 tested positive.

As of 5pm on 12 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 33,186 have sadly died. pic.twitter.com/at0NCqAILf

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 13, 2020