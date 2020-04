Προγραμματίστηκε, ακυρώθηκε και τελικά θα γίνει: ο Λευκός Οίκος, αφού αρχικά ανακοίνωσε και στη συνέχεια ματαίωσε την καθημερινή συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου για την πανδημία, επανήλθε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει και πάλι απόψε στους δημοσιογράφους.

Μετά από πολύωρη σύγχυση, ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 17.00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Εξοργισμένος από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν την περασμένη Πέμπτη οι δηλώσεις του για τη χρήση απολυμαντικών ως θεραπεία για την Covid-19, άφησε να εννοηθεί το Σάββατο ότι δεν θα ξαναμιλήσει στους δημοσιογράφους. «Δεν αξίζει τον χρόνο και τον κόπο!», έγραψε στο Twitter. Σήμερα επανήλθε, με μια ανάρτηση που έγραφε, με κεφαλαία γράμματα: «Ψευδείς ειδήσεις, ο εχθρός του λαού», επαναλαμβάνοντας μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια.

«Ποτέ δεν υπήρχαν, στην ιστορία της χώρας μας, τόσο εμπαθή και εχθρικά μέσα ενημέρωσης όσο αυτά που έχουν σήμερα, ακόμη και εν μέσω μιας εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουμε έναν αόρατο εχθρό», πρόσθεσε.

There has never been, in the history of our Country, a more vicious or hostile Lamestream Media than there is right now, even in the midst of a National Emergency, the Invisible Enemy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2020