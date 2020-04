«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να ξυπνάς με ένα fake άρθρο για τον θάνατό σου». Με αυτό τον φλεγματικό τρόπο σχολίασε τα fake news περί δήθεν θανάτου της η μικροβιολόγος Ελίζα Γκρανάτο, μια από τις πρώτες εθελόντριες στην αναζήτηση εμβολίου κατά του κοροναίού στη Βρετανία.

Η Γκρανάτο έκανε τη δοκιμή την περασμένη Πέμπτη και πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η «είδηση» ότι πέθανε από επιπλοκές.

Αλλά δεν το άφησε έτσι. Απάντησε με τον παραπάνω τρόπο μέσω Twitter προσθέτοντας «Είμαι καλά να ξέρετε όλοι» και αμέσως μετά κλείδωσε τον λογαριασμό της.

Ακολούθησε ανάρτηση δημοσιογράφου του BBC στην οποία φαίνεται η κ. Γκρανάτο να περιγράφει ότι πίνει το τσάι της την Κυριακή.

Σε διάψευση της αρχικής ανάρτησης προχώρησε και το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας καλώντας τους πολίτες να κάνουν έλεγχο πριν να διακινούν αβάσιμους ισχυρισμούς ώστε να μπει ένα τέλος στη διασπορά fake περιεχομένου.

….and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa

— Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) April 26, 2020