Μεγάλη ερευνητική ομάδα υπό τον καθηγητή Καρδιολογίας κ. Σπύρο Δευτεραίο, κατέθεσε ερευνητική πρόταση στον ΕΟΔΥ που αφορά την χρήση γνωστού φαρμάκου, της κολχικίνης, για τη θεραπεία ασθενών από την νόσο του κοροναϊού.

Στην έρευνα συμμετέχει μεγάλος αριθμός διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, από τον χώρο της της Λοιμωξιολογίας, της Καρδιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Πνευμονολογίας και της Εντατικής Θεραπείας, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μελέτη GRECCO-19 (The Greek study in the Effects of Colchicine in Covid-19 complications prevention)

Σπυρίδων Γ. Δευτεραίος, Γεράσιμος Σιάσος, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Δημήτριος Α. Βραχάτης, Χρήστος Αγγελίδης, Σωτηρία Γ. Γιωτάκη, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Ελένη Γιαμαρέλλου, Χαράλαμπος Γώγος, Γεώργιος Δαΐκος, Μάριος Λαζανάς, Παγώνα Λάγιου, Γεώργιος Σαρόγλου, Νικόλαος Σύψας, Σωτήριος Τσιόδρας, Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Μουσσάς, Αναστασία Κοτανίδου, Νικόλαος Κουλούρης, Ευάγγελος Οικονόμου, Ανδρέας Καούκης, Χαράλαμπος Κοσσυβάκης, Κωνσταντίνος Ραϊσάκης, Κατερίνα Φουντουλάκη, Μιχάλης Κόμης, Δημήτριος Τσιαχρής, Ελένη Σαρρή, Ανδρέας Θεοδωράκης, Luis Martinez-Dolz, Sanz-Sánchez Jorge, Bernhard Reimers, Giulio G. Stefanini, Michael Cleman, Δημήτριος Φιλίππου, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος, Βλάσιος Ν. Πυργάκης, Ιωάννης Γουδέβενος, Γεώργιος Χάχαλης, Θεόφιλος Μ. Κωλέττης, Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, Δημήτριος Τούσουλης, Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Κέντρα Εξωτερικού

Department of Cardiovascular Medicine – Yale University, USA

Υπεύθυνος: Prof. Michael Cleman

Department of Cardiovascular Medicine, Humanitas Clinical and Research Institute, Rozzano, Milan, Italy

Υπεύθυνοι: Dr. Bernhard Reimers (Director), Prof. Giulio Stefanini

Cardiology Department, Hospital Universitario y Politécnico La Fe

University of Valencia. Valencia (Spain)

Το ερευνητικό αυτό πρωτόκολλο, εγκρίθηκε ομόφωνα από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΔΥ, και θα αρχίσει άμεσα η κλινική μελέτη.

Σημειώνεται πως η μελέτη για τη χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με κοροναϊό έχουν ξεκινήσει και οι Καναδοί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει και σχετική μελέτη. Μένει λοιπόν να ερευνηθεί εάν η συγκεκριμένη ουσία θα συμβάλλει και πώς στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σημειώνεται πως η κολχικίνη είναι ένα γνωστό φάρμακο με αντιφλεγμονώδεις και άλλες μοναδικές ιδιότητες, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία πολλών παθήσεων, όπως η ουρική αρθρίτιδα, ο μεσογειακός πυρετός, οι περικαρδίτιδες και άλλες.