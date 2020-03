Με τον κοροναϊό να θερίζει ολόκληρο τον πλανήτη, οι ειδήσεις που λαμβάνουμε καθημερινά είναι αρνητικές και αφορούν νέα κρούσματα και θανάτους.

Ωστόσο, όσο και αν φαντάζει οξύμωρο, υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, που έρχονται να σπάσουν τη μαυρίλα του κοροναϊού.

Αυτές οι ειδήσεις αφορούν τους ανθρώπους που έχουν αναρρώσει, οι οποίοι πέρασαν τους 100,000.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς 107,811 άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τον κοροναϊό. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού τα στοιχεία αφορούν μόνο επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Παράλληλα, παρά τα 18,574 θύματα, το ποσοστό θνησιμότητας παραμένει σταθερά κάτω από 5%.

Όπως και στα επιβεβαιωμένα κρούσματα, έτσι και στις ιάσεις η Κίνα βρίσκεται στην πρώτη θέση 60,324 ανθρώπους να έχουν ξεπεράσει τον ιό.

Εντύπωση προκαλεί ότι η Ιταλία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και στην πρώτη θέση ων θανάτων, όσον αφορά στους ανθρώπους που γίνονται καλά, βρίσκεται τρίτη με 8,326 περιπτώσεις.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ιράν με 8,913 ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι με τα κρούσματα να αυξάνονται κατά 40,000 τη μέρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασίας με τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα πέντε βήματα για να νικήσουμε τον κοροναϊό.

Pass the message: Five steps to kicking out #coronavirus:

WHO and @FIFAcom launched joint campaign to equip football ⚽ community to tackle #COVID19 👉 https://t.co/SQ5DZgdU3Upic.twitter.com/ojGBcq9U4k

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020