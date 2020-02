Ο μουεζίνης ενός τεμένους στο βόρειο Λονδίνο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο τζαμί το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο 70χρονος μουεζίνης φέρει τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, ωστόσο έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται.

Η αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή συνέλαβε έναν ύποπτο.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση αλλά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας του Λονδίνου συμμετέχει στις έρευνες, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky news.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν έναν άνδρα στην αίθουσα προσευχής του τεμένους, κοντά στο Ρίτζενς Παρκ, και κατόπιν να τον οδηγούν έξω.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, περίπου 100 πιστοί βρίσκονταν στην αίθουσα τη στιγμή της επίθεσης και τουλάχιστον 20 εξ αυτών όρμησαν στον δράστη για να τον ακινητοποιήσουν.

Όπως περιέγραψε, το θύμα δέχθηκε χτυπήματα κοντά στον ώμο του από έναν άνδρα που ερχόταν στο τέμενος εδώ και 6 μήνες, πριν από το σημερινό περιστατικό.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το συμβάν.

LATEST — London police arrest man for attempted murder after a stabbing incident at a downtown mosque pic.twitter.com/6hxmuZXk2Z

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2020