Τις «πληγές» της μετράει η επαρχία Ελαζίγ της Τουρκίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους – σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών – 22 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 1.030.

Ο σεισμός έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, περίπου 550 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Άγκυρας, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων σε πόλεις κοντά στο επίκεντρο της δόνησης ενώ έγινε αισθητός σε αρκετές γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν νωρίς σήμερα, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα 12 ώρες μετά τον σεισμό.

Μια ακόμα γυναίκα διεσώθη ύστερα από 13 ώρες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση έχουν διασωθεί 39 άτομα.

Με τους μετασεισμούς να δυσκολεύουν το έργο των σωστικών συνεργείων, συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τη διάσωση ανθρώπων που πέρασαν τη νύχτα εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter βίντεο από τη διάσωση τριών ατόμων τις τελευταίες ώρες.

Η μία διάσωση έλαβε χώρα στη γειτονιά Μουσταφαπασά, στο κέντρο της Έλαζιγ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

Όπως αναφέρει σε tweet της η AFAD, στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται αυτήν την ώρα 1.167 μέλη σωστικών συνεργείων με 18 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και 235 οχήματα.

SOS στους κατοίκους της Ελαζίγ, στην Τουρκία, εκπέμπει ο διευθυντής του σεισμολογικού ινστιτούτου της Ταϊβάν, Dyson Lin, μετά τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του στο Twitter, υπάρχουν ενδείξεις που αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως εξηγεί, ίσως ο σεισμός που συνέβη χθες να μην ήταν ο κύριος, και κάνει έκκληση στους κατοίκους της Ελαζίγ και της Μανίσα, να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να πάνε σε άλλες κοντινές περιοχές ή στην Κωνσταντινούπολη.

Air 2 signals are still running.

That is a very dangerous sign.

Bigger M6+~M7+ quakes can happen

Within a few days.

Perhaps the mainshock

Will happen within a few days.

Please escape from Elazig and Manisa.

Escape to a friend's house at other locations. pic.twitter.com/w0n1ssjtMo

— Dyson Lin 🧢 (@dyson_lin) January 25, 2020