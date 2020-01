Όλο τον πλανήτη θα επηρεάσει ο καπνός από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία προειδοποιεί η NASA.

Συγκεκριμένα, η NASA δήλωσε ότι το νέφος καπνού από τις πυρκαγιές της Πρωτοχρονιάς είχε διασχίσει ήδη τη Νότια Αμερική, θολώνοντας τους ουρανούς εκεί και μετακινήθηκε φτάνοντας «στα μισά της γης» μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

«Ο καπνός αναμένεται να κάνει τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο σε ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος σύμφωνα με το BBC.

Αυτό μάλιστα είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο για το μέγεθος της καταστροφής από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Αυστραλία.

A fleet of NASA satellites 🛰️ working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ

— NASA Goddard (@NASAGoddard) January 9, 2020