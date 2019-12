Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι «πραγματικές παραλείψεις» διαπράχθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία στην έναρξη της έρευνας για την ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αποπέμψει τον Τζέιμς Κόμεϊ το 2017, έσπευσε να δηλώσει ότι αυτό μπορεί να του κοστίσει «πολλά χρόνια στη φυλακή».

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Δεκεμβρίου 2019