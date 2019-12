Θριαμβευτής βγήκε από τις κάλπες που στήθηκαν χτες πρόωρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπόρις Τζόνσον.

Για αρκετούς Βρετανούς αναλυτές η νίκη του έναντι των Εργατικών αποτελεί επίσης μία νίκη του λαϊκισμού απέναντι στον ορθολογισμό.

Ο Τζόνσον εξασφάλισε άλλωστε όλα όσα ήθελε.

Πήρε δηλαδή την λαϊκή εντολή να προχωρήσει στο διαζύγιο με την ΕΕ, παραμένοντας στην θέση του χωρίς κοινοβουλευτικές εξαρτήσεις.

Το σλόγκαν του αν και παραπλανητικό ήταν αποτελεσματικό εξ αρχής. «Get Brexit done». Ένα σλόγκαν βέβαια που πολλές βρετανικές εφημερίδες, όπως η Guardian, ανέφερε πως είναι το μεγαλύτερο ψέμα των εκλογών.

Η εκστρατεία του δοκιμασμένη. Αντιγράφοντας τον άνθρωπο με τον οποίο εξ αρχής διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις και ο οποίος πρώτος πανηγύρισε τον θρίαμβο του Βρετανού, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπόρις Τζόνσον κατάφερε να πείσει την εργατική τάξη να ενστερνιστεί το brand του οικονομικού λαϊκισμού.

Άλλωστε και το δεύτερο σλόγκαν του Μπόρις Τζόνσον «Απελευθερώστε τις δυνατότητες των Βρετανών» θύμιζε αρκετά το «Να κάνουμε πάλι την Αμερική υπέροχη» του Τραμπ.

Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτές οι ομοιότητες.

Από την μία ο Τραμπ στις εκλογές του 2016 γκρέμισε το δικό του «Μπλέ Τοίχος» των μεσοδυτικών αμερικανικών πολιτειών, από την άλλη ο Μπόρις Τζόνσον ταυτίστηκε από την πρώτη στιγμή με την κατάρρευση του «Κόκκινου Τοίχους» μία δηλαδή μεγάλη ζώνη που εκτείνεται από την Ουαλία προς τα βορειανατολικά, παραδοσιακά άνηκε στους Εργατικούς και οι Βρετανοί εκεί είχαν ψηφίσει υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016

Και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε. Σύμφωνα με το BBC, οι Τόρις αποσπούν έδρες από τους Εργατικούς στο Βορρά, τη Μεσοχώρα (Μίντλαντς) και την Ουαλία.

Τα Γουόρκινγκτον, Ρέξαμ, Ντάντλεϊ Νορθ, Γουέικφιλντ, Ντιούσμπουρι, Μπλάιθ Βάλεϊ είναι ορισμένα μόνο από τα προπύργια των Εργατικών που πέφτουν.

Σε άλλες εκλογικές περιφέρειες πάλι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πετυχαίνει να κρατήσει τις έδρες του, βλέποντας ωστόσο τη δύναμή του να μειώνεται έως και 11 μονάδες, με τις ψήφους να πηγαίνουν στους Συντηρητικούς.

Όσα πάντως κι αν τους ενώνουν ή τους χωρίζουν, το μόνο σίγουρο είναι πως το αποτέλεσμα έφερε χαμόγελα και στους δύο, καθώς με την νίκη του αρχηγού του Συντηρητικού Κόμματος ανοίγει ο δρόμος για μία εμπορική συμφωνία ΗΠΑ- Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για τη μεγάλη νίκη! Βρετανία και ΗΠΑ θα είναι τώρα ελεύθερες να συνάψουν μία τεράστια εμπορική συμφωνία μετά το Brexit. Αυτή η συμφωνία έχει τη δυνατότητά να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να συναφθεί με την Ε.Ε. Γιόρτασέ το Μπόρις!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter, ο οποίος άλλωστε δεν κρύβει ούτε τον διακαή πόθο του για το Brexit ούτε την προτίμησή του στο πρόσωπο του Μπόρις Τζόνσον.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019