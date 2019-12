Το Brexit θα υλοποιηθεί «εγκαίρως» στις 31 Ιανουαρίου χωρίς «αν ή αλλά», δεσμεύτηκε ο ηγέτης των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Πέμπτη στη Βρετανία.

«Θα υλοποιήσουμε το Brexit εγκαίρως στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς αν ή αλλά ούτε ίσως», δήλωσε ο Τζόνσον απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του που τον επευφημούσε.

«Τα καταφέραμε, το κάναμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν τέλος στην απειλή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος.

Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit poll που έδειχναν συντριπτική επικράτηση των Συντηρητικών έναντι των Εργατικών, ο Μπόρις Τζόνσον είχε αναφέρει ότι «ζούμε στην καλύτερη δημοκρατία του κόσμου».

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019