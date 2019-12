Οι αρχηγοί των κρατών μελών του ΝΑΤΟ υιοθέτησαν κείμενο κοινού ανακοινωθέντος κατά την διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες.

Η λιθουανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η Τουρκία συμφώνησε να εγκρίνει τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ για τις βαλτικές χώρες και την Πολωνία. «Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για ολόκληρη την περιοχή, επειδή διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών μας» δήλωσε ο λιθουανός πρόεδρος.

Η Τουρκία εμφανιζόταν έτοιμη να ασκήσει βέτο στο αμυντικό σχέδιο του ΝΑΤΟ για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία μέχρι να λάβει μεγαλύτερη υποστήριξη στην επίθεσή της στη Συρία εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Αυτό δεν έγινε και έτσι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 16.30 ώρα Ελλάδος, ενώ με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τα συμπεράσματα της Συνόδου.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες η Αγκυρα έβαλε κατά της συμμαχίας, υποστηρίζοντας πως δεν εκβιάζει το ΝΑΤΟ με το να απορρίπτει το αμυντικό σχέδιό του για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία και διαθέτει πλήρη δικαιώματα βέτο εντός της συμμαχίας.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε νωρίτερα ότι η Τουρκία είχε παραιτηθεί από το σχέδιο για την ενίσχυση της άμυνας των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής είπε πως οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν συζήτησαν για τους Κούρδους του YPG, τους οποίους η Τουρκία θεωρεί ως τρομοκρατική οργάνωση.

Νωρίτερα, το Bloomberg ανέφερε ότι η κοινή δήλωση που έχουν ετοιμάσει η συμμαχία, αντανακλά περισσότερο την ανησυχία τους να ικανοποιήσουν τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, το γεγονός αυτό προκύπτει από το προσχέδιο της κοινής δήλωσης των ηγετών, το οποίο αναφέρει ότι σύμφωνα με το προσχέδιο η δήλωση θα είναι σύντομη, πολύ μικρότερη από τις συνηθισμένες ανακοινώσεις του ΝΑΤΟ, κάτι που όμως ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι η σύνοδος του Λονδίνου ήταν κυρίως τελετουργική.

