Συναγερμός έχει σημάνει στις ολλανδικές αρχές μετά από επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης.

Οπως ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία, αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου» ανέφερε στο Twitter η αστυνομία.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε χώρα σε εμπορικό κέντρο και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, ο οποίος έχει διαφύγει.

Η αστυνομία της Χάγης αναζητά έναν άνδρα ηλικίας 45-50 ετών τον οποίο, στην ανακοίνωσή της περιγράφει με μια ολλανδική λέξη με την οποία χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα που κατάγονται από τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αυτός φοράει κασκόλ και γκρίζα αθλητική φόρμα.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση των τραυματιών και το κίνητρο για την επίθεση παραμένουν ασαφή.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Παράλληλα, όπως διακρίνεται και στις εικόνες, τα πρώτα μόλις λεπτά μετά την επίθεση οι άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να προστατευτούν.

FRESH IMAGES : Several injured in stabbing attack on shopping street in the #Haguehttps://t.co/fVRXJFTmY3 pic.twitter.com/CHRFI2BfRD — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) November 29, 2019

Δείτε βίντεο από το σημείο

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack.pic.twitter.com/lSXvUrU8v3 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

#BREAKING: Scene at the Hague in Holland as reports of multiple people stabbed, echoing London bridge terror attack earlier today. Possible #TerrorAttack! pic.twitter.com/LLwQpKYHoH — Danny Tommo (@RealDannyTommo) November 29, 2019

Video van de chaos op straat na steekpartij n #HudsonBay aan de #GroteMarkstraat in #DenHaag pic.twitter.com/PNLhKya5Dh — Roeland Roovers (@r0eland) November 29, 2019

Λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Λονδίνο

Η επίθεση στη Χάγη έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το περιστατικό στο Λονδίνο, όταν άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι άτομα, δύο εκ των οποίων θανάσιμα. Η αστυνομία του Λονδίνου μάλιστα αντιμετωπίζει την υπόθεση ως τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο άνδρας έφερε επάνω του έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

«Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου» είπε ο Μπάσου. «Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια, πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί (της αντιτρομοκρατικής) και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες» συνέχισε ο Μπάσου.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου ήταν ψεύτικη», πρόσθεσε.