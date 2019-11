Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο London Bridge όταν ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται στο πλήθος.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη, αφού πρώτα έγινε εκκένωση της γέφυρας από τους περαστικούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 5 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη το κίνητρο του δράστη.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Αρχικά, ακούστηκαν πυροβολισμοί και έτσι αποφασίστηκε ο πλήρης αποκλεισμός της περιοχής και η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του BBC είδε ομάδα ανδρών να δίνουν μάχη σώμα με σώμα και όταν έφτασε η αστυνομία ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αρκετά βίντεο κάνουν αυτή την ώρα το γύρο του διαδικτύου.

Το ένα από αυτά μάλιστα δείχνει την στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν κάτω στο έδαφος.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

Σε ένα άλλο βίντεο καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε στην London Bridge αλλά και στους γύρω δρόμους της γέφυρας, με τους περαστικούς να τρέχουν ουρλιάζοντας μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Police evacuate shops following stabbing incident at #LondonBridge pic.twitter.com/ZjLGSu8Kbs — Ruptly (@Ruptly) November 29, 2019

Μάλιστα κυκλοφόρησαν εικόνες και από τραυματίες και συγκεκριμένα μίας γυναίκας, την οποία οι αστυνομικοί έχουν πάρει στα χέρια τους και την απομακρύνουν από το σημείο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο.

Σε εικόνες μάλιστα που κυκλοφορούν στο Twitter φαίνεται και ο δράστης να κρατά ένα μεγάλο κοφτερό μαχαίρι και να τρέχει προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Η επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας για το περιστατικό στο Λονδίνο

“Ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε σήμερα στην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου και αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν ύποπτο”. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters μια πηγή επικαλούμενη τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η τοπική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αντιμετωπίζει ένα επεισόδιο στη Γέφυρα του Λονδίνου, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, υπάρχουν και τραυματίες από το περιστατικό στο Λονδίνο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσοι είναι, ούτε το κατά πόσο η κατάσταση της υγείας τους εμπνέει ανησυχία για την ζωή τους.

Τόσο βρετανικά, όσο και μεγάλα δίκτυα από όλο τον κόσμο βρίσκονται στο σημείο και μεταδίδουν ζωντανά όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

DEVELOPING: Shots were reportedly heard at London Bridge, where British police say they responded to a stabbing incident.#LondonBridge pic.twitter.com/F1if6RfeOa — Dr Waqar Ahmd Afridi (@imwaqarafridi) November 29, 2019

BREAKING: Met Police confirm a man has been stabbed at a premises near to #LondonBridge. One man has been detained. pic.twitter.com/SUbSHNEOay — I am the chosen one to take on Fools (@chimbiko_jerome) November 29, 2019