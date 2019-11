Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζει και επισήμως την επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου η μητροπολιτική αστυνομία της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε ο υποδιοικητής της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου, Νιλ Μπασού, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει επισήμως αναλάβει τις έρευνες για το περιστατικό, τονίζοντας ότι «διατηρούμε ανοιχτά τα ενδεχόμενα ως προς οποιοδήποτε κίνητρο».

Όπως είπε, στην επίθεση έχουν τραυματιστεί αρκετά άτομα, αλλά δεν επιβεβαίωσε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ο δράστης της επίθεσης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών αφού προηγουμένως τραυμάτισε με μαχαίρι -σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα- πέντε άτομα.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη Γέφυρα του Λονδίνου έφερε επάνω του έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

«Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοτώθηκε επί τόπου», είπε ο Μπάσου. «Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια, πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Λόγω των αναφορών ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί (της αντιτρομοκρατικής) και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες», συνέχισε ο Μπάσου.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου ήταν ψεύτικη», πρόσθεσε.

Ο Μπάσου είπε ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε να ενημερωθεί προσωπικά για το συμβάν και για τον σκοπό αυτό ο ίδιος θα πάει στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπάσου σημείωσε επίσης ότι η αστυνομία θα εντείνει τις περιπολίες της στο Λονδίνο λόγω του συμβάντος αυτού.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο.

Αρκετά βίντεο κάνουν αυτή την ώρα το γύρο του διαδικτύου.

Το ένα από αυτά μάλιστα δείχνει την στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν τον δράστη, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν κάτω στο έδαφος.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

Σε ένα άλλο βίντεο καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε στην London Bridge αλλά και στους γύρω δρόμους της γέφυρας, με τους περαστικούς να τρέχουν ουρλιάζοντας μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Police evacuate shops following stabbing incident at #LondonBridge pic.twitter.com/ZjLGSu8Kbs

Μάλιστα κυκλοφόρησαν εικόνες και από τραυματίες και συγκεκριμένα μίας γυναίκας, την οποία οι αστυνομικοί έχουν πάρει στα χέρια τους και την απομακρύνουν από το σημείο.

Σε εικόνες μάλιστα που κυκλοφορούν στο Twitter φαίνεται και ο δράστης να κρατά ένα μεγάλο κοφτερό μαχαίρι και να τρέχει προσπαθώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

“Ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε σήμερα στην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου και αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν ύποπτο”. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters μια πηγή επικαλούμενη τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η τοπική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως αντιμετωπίζει ένα επεισόδιο στη Γέφυρα του Λονδίνου, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, υπάρχουν και τραυματίες από το περιστατικό στο Λονδίνο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσοι είναι, ούτε το κατά πόσο η κατάσταση της υγείας τους εμπνέει ανησυχία για την ζωή τους.

Τόσο βρετανικά, όσο και μεγάλα δίκτυα από όλο τον κόσμο βρίσκονται στο σημείο και μεταδίδουν ζωντανά όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

DEVELOPING: Shots were reportedly heard at London Bridge, where British police say they responded to a stabbing incident. #LondonBridge pic.twitter.com/F1if6RfeOa

BREAKING: Met Police confirm a man has been stabbed at a premises near to #LondonBridge.

One man has been detained. pic.twitter.com/SUbSHNEOay

— I am the chosen one to take on Fools (@chimbiko_jerome) November 29, 2019