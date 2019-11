Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε σήμερα ότι θα φέρει εις πέρας το Brexit προκειμένου να αποκαταστήσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και να απελευθερώσει, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τσουνάμι επενδύσεων.

«Θα φέρουμε εις πέρας το Brexit» διαβεβαίωσε ο Τζόνσον, παρουσιάζοντας το εκλογικό μανιφέστο του Συντηρητικού Κόμματός του, ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. Όπως υπογράμμισε, η αποχώρηση από την ΕΕ θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των ψηφοφόρων.

«Ας εφαρμόσουμε το Brexit και θα δούμε ένα συσσωρευμένο παλιρροϊκό κύμα επενδύσεων σε αυτήν τη χώρα. Ας εφαρμόσουμε το Brexit και μπορούμε να επικεντρώσουμε την καρδιά και το μυαλό μας στις προτεραιότητες του βρετανικού λαού».

