Πρώτα θα εφαρμόσει το Brexit και στη συνέχεια θα γυρίσει τη σελίδα στη λιτότητα: ο Συντηρητικός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα αποκαλύψει σήμερα τα σχέδιά του σε περίπτωση που νικήσει στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου στη Βρετανία.

Για τον Τζόνσον αυτές οι εκλογές, οι τρίτες σε διάστημα τεσσάρων ετών, είναι ο μόνος τρόπος να βγει η Βρετανία από το αδιέξοδο του Brexit, το οποίο διχάζει τη χώρα μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016.

Ελπίζει να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων προκειμένου να επικυρώσει τη συμφωνία του για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

«Ανυπομονώ να μοιραστώ το πρόγραμμά μας μαζί σας αύριο», έγραψε χθες Σάββατο στο Twitter ο Τζόνσον, εξηγώντας στους ψηφοφόρους ότι «έχουμε καταρτίσει ένα ξεκάθαρο σχέδιο το οποίο σέβεται (το αποτέλεσμα) του δημοψηφίσματος, το εφαρμόζει και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των πραγμάτων που πραγματικά θα σας ωφελήσουν, εσάς και τις οικογένειές σας».

I’m looking forward to sharing our manifesto with you tomorrow.

We have developed a clear plan that respects the referendum, gets it done, and allows us to move on and focus on delivering real benefits for you and your family. pic.twitter.com/offm7dRyBw

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2019