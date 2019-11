Συναγερμός έχε σημάνει στη Βρετανία από ξέσπασμα μεγάλη πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο, στο Ίστμπουρν.

Σύμφωνα με το SkyNews, που μεταδίδει εντυπωσιακές εικόνες, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο ξενοδοχείο Claremont, της Βικτωριανής εποχής.

Οι αρχές προέβησαν στην άμεση εκκένωση του ξενοδοχείου, την ώρα που οι φλόγες έχουν επεκταθεί στο εσωτερικό του.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει την οροφή και τώρα βρίσκονται στο εσωτερικό του, με τους πυροσβέστες να δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο, κατά μήκος της παραλίας και βρίσκεται απέναντι από την προβλήτα της πόλης, η οποία είχε υποστεί ζημιές πριν από λίγα χρόνια.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην περνούν από την παραλία, ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Ο βοηθός Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Mark Andrews, δήλωσε πως «πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό συμβάν και η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.

«Υπάρχει έντονος καπνός στην περιοχή και συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να κλείνουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Οι γρήγορες ενέργειες του προσωπικού του ξενοδοχείου συνέβαλαν ώστε να βγουν από το ξενοδοχείο με ασφάλεια όλοι και τους ευχαριστούμε για τις προσπάθειές τους» πρόσθεσε.

