Άλλο ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά σε πολυκατάστημα στο Ντάνκαν της πολιτείας Οκλαχόμα.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ έξω από το πολυκατάστημα το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι – δύο άνδρες και μία γυναίκα – να χάσουν τη ζωή τους.

#breaking @OHPDPS Confirms 3 people have been shot and killed at a Walmart in Duncan. Schools in the area are on lockdown. @jacklynchapp is headed to the scene along with Chopper 4. Details developing. @kfor

— Patrick Spencer (@made4tv) November 18, 2019