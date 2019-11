Περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε χώρα στη Βόρεια Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια φοιτητικού Χάλογουιν πάρτι σε έπαυλη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ένας ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περισσότεροι από 100 φοιτητές, βρίσκονταν σε Χάλογουιν πάρτι σε έπαυλη νοικιασμένη μέσω Airbnb. Όπως ανέφεραν σε μαρτυρίες τους αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο επρόκειτο για ένα πολύ μεγάλο κτίριο, όπου μέσα βρισκόταν πολύς κόσμος.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά τους πυροβολισμούς στο Long Beach, με τρεις νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Halloween bash in Orinda multiple people shot number of victims unknown @nbcbayarea pic.twitter.com/cVDdUUoaYR

Numerous people shot at Halloween party on Lucille Way near Knickerbocker in Orinda. @CityofOrinda @CoCoSheriff investigating pic.twitter.com/3Zak5AAJZ8

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) November 1, 2019