Νέα ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις ΗΠΑ όταν άγνωστος δράστης σκόρπισε τον θάνατο σε πάρτι Halloween στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες.

Several people shot in Long Beach, waiting on police to give more details. One woman said police told her that 3 people were killed and seven were injured. More to come. #LongBeach pic.twitter.com/kZxUw942x9 — Ruben Vives (@LATvives) October 30, 2019

Η επίθεση έγινε σε αυλή σπιτιού όπου πολλά άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να διασκεδάσουν ενόψει του Halloween.

Can't cross over to get home, so here is more footage of the mass shooting in Long Beach. Historic Rose Park neighborhood #longbeach @LBPD @hugelandmass pic.twitter.com/hPla3PjfrW — Oscar Cancio (@Loco4LongBeach) October 30, 2019

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι πέντε εκ των εννέα τραυματιών είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις φέρουν πιο ελαφρά τραύματα.

Here’s Jake Heflin, public information officer with the @LBFD giving reporters an update on the fatal shooting at a Halloween party in #LongBeach pic.twitter.com/KIu0IEWH3e — Ruben Vives (@LATvives) October 30, 2019

Η τοπική αστυνομία, σύμφωνα με το ABC7, εκλήθη στις 22:44 στο σημείο ενώ λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασαν και τα πρώτα ασθενοφόρα, που βρήκαν τρεις άνδρες νεκρούς στο εξωτερικό χώρο του σπιτιού και εννέα τραυματίες.

Οι τραυματίες δέχθηκαν σε διπλανό χώρο τις πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL — Long Beach Fire (CA) (@LBFD) October 30, 2019

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις ενώ φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης αποτυπώνουν την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Aerial video from Sky5 shows a large police response in the area of 7th Street and Temple Avenue in Long Beach. At least one person could be seen being transported in an ambulance pic.twitter.com/h4PkCAROB6 — KTLA (@KTLA) October 30, 2019

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το συμβάν βρίσκεται ακόμα «σε εξέλιξη» ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης.