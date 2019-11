Συναγερμός σήμανε στην Καλιφόρνια το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε λύκειο στα νότια της πολιτείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Αντζελες, στο Twitter αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο Saugus High School στην πόλη της Σάντα Κλαρίτα.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 τραυματίες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του σερίφη, ο ύποπτος είναι «άντρας ασιατικής καταγωγής», ο οποίος φοράει μαύρα ρούχα.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow.

