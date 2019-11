Ένα 12χρονο κορίτσι έπεσε στην άσφαλτο σοβαρά τραυματισμένο όταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο πυροβόλησαν άγνωστοι, ξέφυγε της πορείας του και την παρέσυρε.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μετά το χάος που ξέσπασε στο Scepter Road στο Croxteth χθες λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ, νύχτα του Halloween.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι πυροβόλησαν αρκετές φορές ένα μαύρο VW Golf. Στην προσπάθειά του ο οδηγός να αποφύγει την ένοπλη επίθεση επιτάχυνε, δίχως να καταφέρει να φύγει από τον δρόμο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να παρασύρει το άτυχο παιδί, που βρισκόταν στο σημείο για να γιορτάσει το Halloween με την «φάρσα ή κέρασμα».

Αυτόπτης μάρτυρας στο σημείο, δήλωσε πως αφού το όχημα χτύπησε το μικρό παιδί, είδε τρεις ή τέσσερις άντρες να βγαίνουν από αυτό και να τρέχουν.

A 12 year old girl is in hospital after she was hit by a car that had just been shot at in #Liverpool. She was out trick or treating in #Croxteth last night when the crash happened, she is expected to recover from her injuries #HeartNews pic.twitter.com/KCgLXTvlaN

— North West News (@HeartNWNews) November 1, 2019