Η σταγόνα που ίσως και να ξεχειλίσει το ποτήρι των ήδη κακών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκίας ήρθε να ρίξει η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία ενέκρινε το ψήφισμα με το οποίο αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Όπως ήταν αναμενόμενο η αντίδραση από πλευράς Άγκυρας ήταν εντονότατη, με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να επικρίνει έντονα την εν λόγω απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα και ως «άκυρη».

Στη συνέχεια, εκλήθη για εξηγήσεις ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία. Σαν να μην έφτανε αυτό, την ίδια μέρα, όπου οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την Γενοκτονία των Αρμενίων, ήρθε και το ψήφισμα της Βουλής που καλεί τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει κυρώσεις και άλλους περιορισμούς στην Τουρκία και σε τούρκους αξιωματούχους για την επίθεσή της στη βόρεια Συρία.

Η παραπάνω εξελίξεις ωθούν τις ήδη τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ με την Τουρκία στα άκρα.

Άλλωστε δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα που Ουάσιγκτον και Άγκυρα έχουν έρθει στα μαχαίρια.

Μια από τις μεγαλύτερες, αφορά τον πάστορα, Άντριου Μπράνσον, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της σοβαρότερης -μέχρι τότε- διπλωματικής κρίσης μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ εδώ και 40 χρόνια.

Ακολούθησε, η κρίση με τους S-400, που οδήγησε τις ΗΠΑ στην απόφαση να πετάξουν εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία, ενώ έντονη αντιπαράθεση -τουλάχιστον όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι- υπήρξε και για το θέμα της τουρκικής επιχείρησης στη Συρία κατά των Κούρδων με τον Τραμπ να απειλεί επανειλημμένα ότι θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία.

Τελευταία χρονικά ρωγμή στις σχέσεις των δύο χωρών ήρθε το βράδυ της Τρίτης, όταν η Βουλή ψήφισε θετικά ώστε να αναγνωριστεί η Γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο πάστορας Άντριου Μπράνσον αναμφίβολα δεν είχε ποτέ του φανταστεί ότι θα βρισκόταν κάποια ημέρα στο επίκεντρο της -έως τότε- σοβαρότερης διπλωματικής κρίσης μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ εδώ και 40 χρόνια.

Ο κόσμος του 50χρονου άνδρα, με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, που εγκαταστάθηκε στην Τουρκία πριν από 25 χρόνια, σείστηκε συθέμελα τον Οκτώβριο του 2016, όταν συνελήφθη με τη σύζυγό του Νόριν, στο κύμα διώξεων που ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος.

Η Άγκυρα κατηγορεί τον Άντριου Μπράνσον, ο οποίος έως τη σύλληψή του ήταν επικεφαλής μιας μικρής εκκλησίας προτεσταντών στην επαρχία της Σμύρνης, για κατασκοπεία και «τρομοκρατικές» δραστηριότητες.

Ο πάστορας καταδικάστηκε την 12η Οκτωβρίου σε φυλάκιση 3 ετών και 45 ημερών, όμως το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο της προφυλάκισής του και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Οι τουρκικές αρχές έκριναν πως είναι ένοχος για «στήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις», το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν και το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν.

«Εγώ είμαι αθώος. Αγαπώ τον Ιησού. Αγαπώ την Τουρκία» υπογράμμισε ο Άντριου Μπράνσον, ένας άνδρας με στρογγυλό πρόσωπο και μικρά γυαλιά, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Αν και η σύλληψή του δεν προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις εκείνη την εποχή, η παραμονή του υπό κράτηση για ενάμιση χρόνο και κατόπιν ο κατ’ οίκον περιορισμός του πυροδότησαν την οργή των ΗΠΑ, που αποφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας.

Η κλιμάκωση των εντάσεων γύρω από την υπόθεση Μπράνσον προκάλεσε την κατάρρευση της τουρκικής λίρας τον Αύγουστο του 2018 και εν μέρει πανικό στις χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως.

Κι ενώ οι δύο χώρες εξέφραζαν τη βούλησή τους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, η τουρκική δικαιοσύνη θα ανακοίνωνε, την 12η Οκτωβρίου 2018, την απελευθέρωση του πάστορα, ο οποίος πέρασε τα 50α του γενέθλια στην φυλακή. Στο δικαστήριο ο Άντριου Μπράνσον εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι. Πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η σύζυγός του στάθηκε μπροστά του για λίγη ώρα, πρόσωπο με πρόσωπο, το βλέμμα της στο βλέμμα του και το χέρι της στην καρδιά του.

Η πρεσβυτεριανή ευαγγελική Εκκλησία, όπου ανήκει ο Άντριου Μπράνσον, εξήγησε ότι εκείνος εγκαταστάθηκε στην Τουρκία το 1993 υπό το ιεραποστολικό πρόγραμμα «World Witness» της μεταρρυθμισμένης πρεσβυτεριανής Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας, ο πάστορας είχε αναφέρει ότι εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη το 2000 προτού ανοίξει την εκκλησία Dirilis το 2010.

Πριν από τη σύλληψή του, αυτή η εκκλησία, τόσο μικρή σε μέγεθος που είναι εύκολο να περάσει κανείς από δίπλα της χωρίς να την παρατηρήσει, μετρούσε λίγες δεκάδες πιστούς.

«Δεν έκανα τίποτα εναντίον της Τουρκίας. Το αντίθετο, αγαπώ την Τουρκία, προσεύχομαι για την Τουρκία εδώ και 25 χρόνια» διαβεβαίωσε ο πάστορας ενώπιον του δικαστηρίου, μιλώντας σε πολύ προσεγμένα τουρκικά.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του τον Ιούλιο, ο Μπράνσον επισήμανε επίσης ότι «συγχωρεί» όλους όσοι τον κατηγορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, αδίκως.Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε επανειλημμένως τη στήριξή του στον Αμερικανό πάστορα στο Twitter περιγράφοντάς τον ως έναν «θαυμάσιο χριστιανό και οικογενειάρχη» κι έναν «φανταστικό άνθρωπο», η κράτηση του οποίου είναι η «απόλυτη ντροπή».

Οι ΗΠΑ και η Τουρκία κατέφυγαν στην επιβολή αμοιβαίων κυρώσεων σε αυτήν την υπόθεση, που αποτέλεσε αντανάκλαση της δυσφορίας στις σχέσεις Ουάσιγκτον- Άγκυρας, οι οποίες επιδεινώθηκαν εξαιτίας ασυμφωνιών σε πολλά θέματα.

Μεταξύ άλλων, η Τουρκία είναι θυμωμένη που δεν έχει επιτύχει την έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν.

Ωστόσο, οι Τούρκοι κυβερνώντες διαψεύδουν ότι κρατούσαν τον πάστορα «όμηρο», όπως τους κατηγόρησαν ότι κάνουν, κυρίως ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαιώνουν ότι η τουρκική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν μπορούν να παρέμβουν.

Όμως, ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προτείνει τον περασμένο Σεπτέμβριο να υπάρξει μια ανταλλαγή μεταξύ του πάστορα Μπράνσον με τον Γκιουλέν, μια πρόταση που απέρριψε η Ουάσιγκτον.

Το κλίμα ήταν ήδη στραβό και έγινε… χειρότερο μετά την απόφαση του Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, έχει βάλει… φωτιά στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ.

Η απόφαση της Τουρκίας εξόργισε καταφανώς τις ΗΠΑ, ώστε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, εμμέσως έθεσε θέμα εκδίωξης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, αν προχωρήσει τελικά η αγορά.

«Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει» αν θα παραμείνει σύμμαχος στο ΝΑΤΟ ή θα διακινδυνεύσει την ασφάλεια αυτής της εταιρικής σχέσης με τις «παράτολμες αποφάσεις της», όπως είναι η αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, είχε προειδοποιήσει τότε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ομιλία του με την ευκαιρία της 70ής επετείου από την ίδρυση «της πιο επιτυχημένης στρατιωτικής συμμαχίας στην ιστορία», όπως χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ενέτεινε τις πιέσεις προς την Άγκυρα να αποσυρθεί από τη συμφωνία αυτή με τη Μόσχα.

«H αγορά των 2,5 δισ. δολαρίων του οπλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το ΝΑΤΟ και την ισχύς αυτή της συμμαχίας. Το γεγονός ότι η Τουρκία προχωρά με αυτήν την αγορά, ακόμα και αφότου οι ΗΠΑ έθεσαν στη διάθεσή της το σύστημα Patriot είναι βαθιά ανησυχητικό» τόνισε ο Πενς.

Το… ψυχροπολεμικό κλίμα αποτυπώθηκε και σε ανακοινώσεις μετά τη συνάντηση του Αμερικανού και του Τούρκου ΥΠΕΞ.

Πριν καλά καλά οι σχέσεις των δύο χωρών προλάβουν να αποκατασταθούν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Η κίνηση αυτή ανοίγει την πόρτα στους Τούρκους για να ξεκινήσουν την επιχείρηση, που μεταγενέστερα ονόμασαν «πηγή ειρήνης», κατά των Κούρδων της Συρίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να άφησε τους μέχρι άλλοτε συμμάχους τους Κούρδους στα κρύα του λουτρού και απροστάτευτους, έσπευσε στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει -με καταιγισμό παραληρηματικών αναρτήσεων-, πως σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει κάτι που ξεπεράσει τα όρια, θα της καταστρέψει την οικονομία, με την επιβολή κυρώσεων.

«Όπως έχω δηλώσει έντονα στο παρελθόν και τώρα επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα εξαλείψω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει πριν!). Πρέπει, μαζί με την Ευρώπη και με άλλους, να προσέχουν τους κατακτημένους μαχητές και οικογένειες του ISIS. Οι ΗΠΑ. έχουν κάνει πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε να περιμένει αναμένει κανείς, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του 100% του Χαλιφάτου ISIS. Είναι καιρός τώρα για άλλους στην περιοχή, οι οποίοι είναι πολύ πλούσιοι, να προστατεύσουν την επικράτειά τους. ΟΙ ΗΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ» ήταν μια από τις… πολύ χαρακτηριστικές αναρτήσεις του αμερικανού προέδρου.

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!

