Ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου βρετανικού Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν είπε σήμερα στην ομάδα των κορυφαίων πολιτικών συμβούλων του πως η προϋπόθεση που έθετε το κόμμα για να υποστηρίξει τη διεξαγωγή νέων εκλογών εκπληρώθηκε και «θα αρχίσουμε τώρα την πιο φιλόδοξη και ριζοσπαστική» προεκλογική εκστρατεία.

«Έλεγα σταθερά πως είμαστε έτοιμοι για εκλογές και πως το να τις υποστηρίξουμε εξαρτάται από το να φύγει από το τραπέζι το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία», δήλωσε ο Κόρμπιν στο αποκαλούμενο σκιώδες υπουργικό συμβούλιό του, σύμφωνα με το γραφείο του, αναφέρει το ΑΠΕ.

BREAKING: The UK is almost certain to have an early general election after Jeremy Corbyn announced that Labour will back plans for an election in December after the EU agreed to delay Brexit until 31 January.

