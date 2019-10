Την πρόταση του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για πρόωρες εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου απέρριψε το βρετανικό κοινοβούλιο.

Όπως αναμενόταν, η πρόταση δεν κατάφερε να πάρει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3, που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κάτι που χρειαζόταν τη στήριξη των Εργατικών.

Ο Τζόνσον εξασφάλισε 299 «ναι» και 70 «όχι» έναντι 434 βουλευτών στο σύνολο.

«Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτή η παράλυση» σχολίασε, εμφανώς απογοητευμένος και εκνευρισμένος, ο βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Τζόνσον, που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 434 ψήφων, αποκρίθηκε στο σε βάρος του αποτέλεσμα, ανακοινώνοντας στη Βουλή πως θα επιχειρήσει να πετύχει την προσφυγή στις κάλπες στη συγκεκριμένη ημερομηνία με νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα απαιτεί ενισχυμένη πλειοψηφία για την έγκρισή του.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας σκοπεύουν να φέρουν ξεχωριστή πρόταση την Τρίτη, ζητώντας εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να στηρίξει ο Τζόνσον, αν και τα κόμματα δεν συμφωνούν ακόμη στην ημερομηνία.

Στην αντίπερα όχθη, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε ότι το κόμμα του πιθανώς να υποστηρίξει το σχέδιο. «Θα εξετάσουμε προσεκτικά οποιαδήποτε νομοθεσία σχετικά με τις πρόωρες εκλογές» είπε, προσθέτοντας πως ανυπομονεί σε μια ξεκάθαρη απόφαση (σ.σ. του πρωθυπουργού) ότι η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

