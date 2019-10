Σταυρόλεξο για γερούς λύτες παραμένει η υπόθεση του Brexit. Για τρίτη φορά, ο Μπόρις Τζόνσον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη που απαιτούνταν στη Βουλή των Κοινοτήτων προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη Βρετανία.

Ο Τζόνσον είχε καταθέσει πρόταση για προσφυγή στις κάλπες στις 12 Δεκεμβρίου. Σε αυτή, 299 βουλευτές ψήφισαν «υπέρ» και 70 «κατά», κάτι που σημαίνει ότι υπολείπονταν 135 ψήφοι προκειμένου ο βρετανός πρωθυπουργός να έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία (τα 2/3) ώστε να εγκριθεί το αίτημά του για εκλογές.

YES: 299

NO: 70

MPs reject PM's plan for a general election on 12 December. The result did not meet the required majority.

