Σε συμφωνία για παράταση του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 κατέληξαν τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, οι 27 συμφώνησε να αποδεχθεί το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για μια ευέλικτη επέκταση Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Κατά τον κ. Τουσκ, η απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί γραπτώς.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019