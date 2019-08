Υπό τη διεθνή πίεση η Βραζιλία τελικά ενεργοποιήθηκε χθες Κυριακή για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, στέλνοντας δύο αεροσκάφη C-130 Hercules τα οποία έριξαν δεκάδες χιλιάδες λίτρα νερού πάνω στο τροπικό δάσος, όπου εξακολουθούν να μαίνονται πολλές εστίες φωτιάς.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Βραζιλίας υπέρ της υπεράσπισης «του πνεύμονα του πλανήτη», ενώ οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν την παροχή βοήθειας στον Αμαζόνιο «το συντομότερο δυνατό».

Ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, στον οποίο οι ΗΠΑ προσέφεραν τη βοήθειά τους, ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Twitter όχι τη G7, αλλά «τους δεκάδες επικεφαλής κρατών που (…) θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την κρίση, η οποία έχει ενδιαφέρον μόνο για όσους επιθυμούν να αποδυναμώσουν τη Βραζιλία».

Το βράδυ ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δέχθηκε την πρόταση του Ισραήλ να προσφέρει ένα αεροσκάφος για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Στο Ρίο ντε Ζανέιρο περίπου 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη συνοικία Ιπανέμα, δύο ημέρες μετά την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων στην Ευρώπη. «Μπολσονάρου φύγε, Αμαζόνιε μείνε!», φώναζαν οι διαδηλωτές.

News Alert : Brazil – São Paulo descended into darkness yesterday during the afternoon after strong winds brought in smoke from forest fires burning in the states of Amazonas and Rondonia. #prayforamazonia #Brazil pic.twitter.com/7lzQqoM5Sf — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 20, 2019

Πρώτη συγκεκριμένη ενέργεια της κυβέρνησης: δύο C-130 Hercules που μπορούν να ρίχνουν 12.000 λίτρα νερού και επιβραδυντικούς παράγοντες αναπτύχθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βραζιλίας.

Τα αεροσκάφη αυτά που λειτουργούν σε χαμηλό ύψος αναχωρούν από τη βάση Πόρτο Βέλο, την πρωτεύουσα της πολιτεία Ροντόνια στα βορειοδυτικά, η οποία ξύπνησε και πάλι καλυμμένη από καπνό.

Ο αριθμός των πυρκαγιών αυξήθηκε κατά 1.130 σε όλη τη Βραζιλία σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (INPE). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από την αρχή του έτους και ως το Σάββατο είχαν ξεσπάσει 79.513 δασικές πυρκαγιές στη Βραζιλία, λίγες περισσότερο από τις μισές στον Αμαζόνιο.

Συνολικά 43.000 στρατιώτες

Δύο δασικές πυρκαγιές στέλνουν σύννεφα καπνού με τεράστιες ποσότητες διοξειδίου πάνω από την Ροντόνια, την πολιτεία που συνορεύει με τη Βολιβία.

Κάποιες φορές ένα μόνο δέντρο παραμένει όρθιο στη μέση ενός σεληνιακού τοπίου καλυμμένου με στάχτες, μαρτυρώντας την καταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου.

Smoke from wildfires in the #AmazonRainforest spreads across several Brazilian states in this natural-color image taken by a @NASAEarth instrument on the Suomi NPP satellite. Although it is fire season in Brazil, the number of fires may be record-setting: https://t.co/NVQrffzntr pic.twitter.com/4JTcBz9C8f — NASA (@NASA) August 21, 2019



Μέχρι στιγμής επτά πολιτείες, ανάμεσά τους και η Ροντόνια, έχουν ζητήσει τη συνδρομή του στρατού. Περίπου 43.000 στρατιώτες με έδρα τον Αμαζόνιο έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Φερνάντο Αζεβέντο ε Σίλβα.

Οι κυβερνήτες των πολιτειών που έχουν πληγεί έχουν ζητήσει εκτάκτως «υλική υποστήριξη» από τον Μπολσονάρου, ο οποίος τους κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα για «συνενοχή» με τους δράστες «των εγκληματικών πυρκαγιών».

– Confira a ação das aeronaves C-130 Hércules, da nossa Força Aérea, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, partindo de Porto Velho (RO)! via @DefesaGovBr pic.twitter.com/kcBuFHhsbY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε έκτακτους πόρους ύψους 38 εκ. ρεάλ (8,2 εκ. ευρώ) για επιχειρήσεις καταπολέμησης των πυρκαγιών από το υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας Σέρζιο Μόρο έδωσε την έγκρισή του για την ανάπτυξη αστυνομικών κατά της παράνομης καταστροφής των δασών στον Αμαζόνιο.

Η επιτάχυνση της αποψίλωσης υπό την κυβέρνηση Μπολσονάρου, η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας στον Αμαζόνιο, σε συνδυασμό με την εποχή της ξηρασίας, εξηγεί τη μεγάλη έκταση των πυρκαγιών.

«Πολιτική εκμετάλλευση» δηλώνει ο Μπολσονάρου

Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή σκηνή. Την Κυριακή ο πάπας δήλωσε «ανήσυχος για τον ζωτικής σημασίας πνεύμονα του πλανήτη μας».

Στη σύνοδο της G7 στη Μπιαρίτς οι επτά πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Δύσης ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν «να βοηθήσουν το συντομότερο δυνατό τις χώρες που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές». Περίπου το 60% του Αμαζονίου βρίσκεται στη Βραζιλία.

Το Σάββατο ο Μπολσονάρου ανήρτησε στο Twitter βίντεο στο οποίο δηλώνει ότι η κυβέρνησή του θα επιδείξει «μηδενική ανοχή» για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τονίζει: «θα αντιδράσουμε σθεναρά για να ελέγξουμε τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο».

– A message to Brazil and the world on the Brazilian Amazon and the disinformation campaign built against our nation’s sovereignty. – Uma mensagem para o Brasil e para o mundo sobre a nossa Amazônia e a campanha de desinformação fabricada contra nossa soberania nacional. (2/2) pic.twitter.com/2i0XLoof7w — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «οι πυρκαγιές φέτος δεν είναι πιο πολλές από τον μέσο όρο των τελευταίων 15 ετών» και επέκρινε «την πολιτική εκμετάλλευση των πυρκαγιών αυτών» και την «παραπληροφόρηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ