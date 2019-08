Η επίθεση καμικάζι, που είχε στόχο χθες, Σάββατο, το βράδυ έναν γάμο στην Καμπούλ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 63 ανθρώπους ενώ 182 τραυματίσθηκαν ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές.

«Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν γυναίκες και παιδιά» διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νασράτ Ραχίμι.

Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη για την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε αίθουσα στη δυτική Καμπούλ που ήταν γεμάτη κόσμο καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, σε μια γειτονιά όπου κατοικούν ως επί το πλείστον μέλη της σιιτικής μειονότητας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ οι Ταλιμπάν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευθούν μια συμφωνία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν με αντάλλαγμα μια δέσμευση των Ταλιμπάν στο ζήτημα της ασφάλειας και τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών με την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

FOOTAGE: A suicide bomber has blown himself up at a wedding hall in the Afghan capital #Kabul, killing at least 40 people and injuring more than 100 others, local officials and witnesses say. There was no immediate claim of responsibility. pic.twitter.com/5UUBJi10Bb

— News flash (@BRNewsFlash) August 18, 2019