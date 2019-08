Τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις σφαίρες ενόπλου στη Φιλαδέλφεια, στην αμερικανική Πολιτεία Πενσιλβάνια, με τον δράστη να παραμένει οχυρωμένος σε σπίτι από το απόγευμα της Τετάρτης και την αναμέτρησή του με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να κρατάει ώρες.

AP

Πριν λίγο, έγινε γνωστό ότι ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν δύο αστυνομικούς που κράταγε ομήρους ο ένοπλος, ο οποίος παραμένει μέσα στο σπίτι και συνεχίζει να πυροβολεί.

«Η κρίση δεν έχει ακόμη τερματιστεί», εξήγησε περί τις 20:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας) ο Ρίτσαρντ Ρος, επικεφαλής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε μέσω Twitter ότι οι διαπραγματευτές των δυνάμεων επιβολής της τάξης ζήτησαν από τον ένοπλο να παραδοθεί, τρεισήμισι ώρες αφότου άρχισε να εκτυλίσσεται το επεισόδιο.

Κατά τον ίδιο εκπρόσωπο, τον Ερικ Γκριπ, τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις σφαίρες του δράστη, πάντως σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Ρος, «ευτυχώς» δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός από αυτούς.

UPDATE: ALL six officers who were shot have been released from area hospitals. One Officer is being admitted for injuries sustained in a vehicle crash related to the incident. Situation remains active and ongoing.

— Eric Gripp (@PPDEricGripp) 15 Αυγούστου 2019