Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι ΗΠΑ, καθώς μέσα σε μια μόλις μέρα μετράει 30 νεκρούς, από δύο διαφορετικές επιθέσεις με πυροβολισμούς.

Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό στο Ελ Πάσο του Τέξας, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα, μια νέα επίθεση έρχεται να προκαλέσει σοκ στο Ντέιτον του Οχάιο.

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ακόμη.

Ο δράστης είναι νεκρός ενώ φέρεται να διέφυγε με σκούρο τζιπ ένα δεύτερο άτομο που ενεπλάκη στην επίθεση.

Η τοπική Dayton Daily News αναφέρει ότι ο δράστης άνοιξε πυρ όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο μπαρ.

Την ίδια στιγμή το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο, όπου ακούγονται οι πυροβολισμοί και διακρίνονται οι πανικόβλητοι θαμώνες καθώς τρέχουν να σωθούν.

Οι περιγραφές των μαρτύρων σοκάρουν, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για «40-50 πυροβολισμούς» έξω από το μπαρ.

«Υπάρχουν νεκροί στο δρόμο παντού… έγινε μακελειό εδώ πέρα», ανέφερε.

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυς, η Τέιλορ Μέιμπερι είπε στο NBC ότι βρισκόταν με μια φίλη της στο μπαρ όταν άκουσαν ξαφνικά τους πυροβολισμούς.

Αρχικά έκαναν βουτιά στο πάτωμα για να καλυφθούν από τις σφαίρες και στη συνέχεια έτρεξαν στις τουαλέτες, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο κι άλλοι θαμώνες.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

Λίγες ώρες νωρίτερα, νεαρός έσπειρε τον τρόμο και το θάνατο σε πολυκατάστημα στο Ελ Πάσο σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 άτομα.

Ο νεαρός άρχισε να ρίχνει το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο.

Ο οπλοφόρος τραυμάτισε ακόμα 26 άτομα, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο μακελάρης, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

#Update: Just in – Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019