Τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους κόστισε ένας 21χρονος στην πόλη Ελ Πάσο, στο Τέξας.

Ο μακελάρης, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

Ο νεαρός άρχισε να ρίχνει το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο.

Ο οπλοφόρος τραυμάτισε ακόμα 26 άτομα, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου σε κρίσιμη κατάσταση.

Στις ΗΠΑ, ο συγκεκριμένος προσδιορισμός αναφέρεται σε εγκλήματα με θύματα πρόσωπα τα οποία στοχοθετούνται εξαιτίας χαρακτηριστικών όπως η φυλή, το θρήσκευμα, ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε το «τραγικό» μακελειό στο Ελ Πάσο, κατ’ αυτόν «μια άνανδρη ενέργεια» και «μια πράξη μίσους». «Δεν υπάρχουν λόγοι ούτε προσχήματα που θα δικαιολογήσουν ποτέ τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων», συμπλήρωσε ο μέσω Twitter.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019