Σοκάρουν τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το μακελειό σε πολυκατάστημα στο Ελ Πάσο του Τέξας όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ την στιγμή που μέσα ήταν δεκάδες άτομα.

Συγκεκριμένος, ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Πολλοί οι νεκροί λένε οι πρώτες πληροφορίες

«Πολλοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο , ανακοίνωσε η Ολίβια Ζεπέντα διευθύντρια του γραφείου του δημάρχου της πόλης αυτής στο Τέξας, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Τρεις είναι οι συλληφθέντες» και «αρκετοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο , ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής στο Τέξας Ντι Μάγκρο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Συγκεχυμένες ωστόσο είναι οι πληροφορίες για τους ενόπλους που υπήρχαν στο κατάστημα, καθώς κάποιοι μάρτυρες κάνουν λόγο για δύο ενόπλους.

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Twιtter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος).

Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει». «Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει.

Βίντεο-σοκ

Την ώρα της επίθεσης το γνωστό πολυκατάστημα ήταν ασφυκτικά γεμάτο με αποτέλεσμα πολλά να είναι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν αυτή την ώρα το γύρο του διαδικτύου.

Πολίτες τρέχουν στους διαδρόμους με ψηλά τα χέρια ουρλιάζοντας και κλαίγοντας, άλλοι έχουν κρυφτεί κάτω από τραπεζάκια, ενώ δυστυχώς υπάρχουν και κάποια βίντεο όπου φαίνονται τραυματίες και άνθρωποι αιμόφυρτοι πεσμένοι στο έδαφος.

Την ίδια ώρα υπάρχει και φωτογραφία με τον δράστη να μπαίνει οπλισμένος μέσα στο πολυκατάστημα.

Δείτε εδώ τα βίντεο του τρόμου:

This poster is linking video from inside the #ElPaso #Walmart that some pos started shooting in. We need MORE #concealedcarry #CCW to deal with these mental cases, criminals and terrorists carry everywhere people my biggest fear is a Mumbai attack in #USA https://t.co/2lbGR5bmBW — AC (@OzSpotterWi) August 3, 2019

#Breaking: Just in – At least 18 people got shot by gunman who opened fire at crowds at an #Walmart store. pic.twitter.com/5LH8jrDj7m — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

#Update: Just in – Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019