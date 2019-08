Συναγερμός επικρατεί στο Τέξας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 18 τραυματίες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον έναν νεκρό, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από το Cielo Vista Mall καθώς το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

​Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν «πολλαπλές αναφορές για περισσότερους από έναν ενόπλους».

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το CBS, μάρτυρες που βρίσκονταν στο κατάστημα είπαν ότι άκουσαν τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς, ενώ είπαν ότι είδαν τουλάχιστον δύο ανθρώπους.

Οι εικόνες που κάνουν των γύρω των social media συγκλονίζουν.