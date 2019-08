«Τρεις είναι οι συλληφθέντες» και «αρκετοί είναι οι νεκροί» από τη σημερινή ένοπλη επίθεση στο Ελ Πάσο , ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής στο Τέξας Ντι Μάγκρο, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ενώ ο ο αναπληρωτής κυβερνήτης της αμερικανικής Πολιτείας Ντάν Πάτρικ τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται «κάπου μεταξύ 15 με 20, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τον αριθμό των νεκρών».

Το επεισόδιο ξεκίνησε περί το μεσημέρι (20:00 ώρα Ελλάδος) κοντά σε σουπερμάρκετ και η αστυνομία, που κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε απόσταση από το σημείο, έκανε επίσης λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

«Σήμερα η κοινότητα του Ελ Πάσο επλήγη από μία φρικαλέα και παράλογη πράξη βίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ.

Από τον Λευκό Οίκο ανακοινώθηκε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την ένοπλη επίθεση και εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Επίσης με τον κυβερνήτη Άμποτ επικοινώνησε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ.

«Η σκέψη μου είναι στο Ελ Πάσο και θα ήθελα να το σκέφτεσθε κι εσείς», τόνισε από την πλευρά του ο δημοκρατικός υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματός του Μπέτο Ο’ Ρουρκ, που προέρχεται από την πόλη αυτή του Τέξας.

Adair and I are devastated by the tragic events unfolding in our City. Our hearts go out to the victims and gratitude to our first responders. We will continue to keep you updated. pic.twitter.com/AKzgwtVWgs — Mayor Dee Margo (@mayor_margo) August 3, 2019

Φωτογραφία του δράστη του μακελειού

Διεθνή μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του δράστη από τις κάμερες ασφαλείας.

Μαρτυρίες που σοκάρουν

Μία γυναίκα, που μόλις έκανε τα ψώνια της σε σουπερμάρκετ της αλυσίδας Walmart, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως άκουσε κάτι σαν «πυροτεχνήματα» την ώρα που αναζητούσε μία θέση στάθμευσης.

«Κατευθύνθηκα προς την έξοδο. Είδα έναν άνδρα με ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα παντελόνι παραλλαγής να κρατά κάτι που έμοιαζε με όπλο. Στόχευε τον κόσμο και πυροβολούσε σε ευθεία βολή εναντίον του. Είδα τρεις, ή τέσσερις, να πέφτουν», τόνισε η ίδια γυναίκα ονόματι Βανέσα.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προβάλλουν εικόνες με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd — Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των όπλων, εκρηκτικών, καπνού και οινοπνευματωδών (ATF) στο Ντάλας ανακοίνωσε πως σπεύδουν άνδρες της επί τόπου για να συνδράμουν την αστυνομία του Ελ Πάσο.

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακράν του εμπορικού κέντρου Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Tweeter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει».

«Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει το σώμα.