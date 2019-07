Μήνυμα υποστήριξης προς τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε μέσω Twitter ο ηγέτης των Podemos Πάμπλο Ιγκλέσιας.

«Η πολιτική είναι η τέχνη της αντιμετώπισης των αντιφάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε το θάρρος να κυβερνήσει με όλη την ελληνική και την ευρωπαϊκή εξουσία ενάντια. Όσοι ποτέ δεν προσπαθούν ποτέ δεν θα αναλάβουν τον κίνδυνο να μην κάνουν λάθος. Δεν πήραμε το Μανχάταν, αλλά ήσασταν άξιοι και γενναίοι. Fuerza Alexis!» έγραψε αναλυτικά ο Ιγκλέσιας.

Politics is the art of dealing with contradictions. @tsipras_eu had the courage to govern with all the Greek and European power against. Those who never try will never take the risk of being wrong. We did not take Manhattan, but you were worthy and brave. Fuerza Alexis! ✊ pic.twitter.com/BdftCvKBHi

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 Ιουλίου 2019