newspaper
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.06.2026 | 15:53
Τρίκαλα: Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 13:36

Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς

Η παρούσα Βουλή αριθμεί πλέον, μετά και την επίσημη αποχώρηση των προερχόμενων από την Νέα Αριστερά, 40 ανεξάρτητους βουλευτές, παρότι διατηρεί την πρωτοτυπία να λειτουργεί εδώ και καιρό με 297 και όχι 300

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έναν εντυπωσιακό πολιτικό καμβά ανεξάρτητων βουλευτών, ποικίλων αντιλήψεων και αποχρώσεων έχουν διαμορφώσει οι αλεπάλληλες κομματικές διεργασίες του πολιτικού συστήματος εντός των τειχών του κοινοβουλίου. Η παρούσα Βουλή αριθμεί πλέον, μετά και την επίσημη αποχώρηση των προερχόμενων από την Νέα Αριστερά, 40 ανεξάρτητους βουλευτές, παρότι διατηρεί την πρωτοτυπία να λειτουργεί εδώ και καιρό με 297 και όχι 300 (έχασαν την έδρα από το εκλογοδικείο οι «Σπαρτιάτες» Στίγκας, Δημητριάδης και Ζερβέας).

Πρόκειται για τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη (που προφανώς δεν λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά κόμματος), μπροστά από το ΠΑΣΟΚ που διατηρεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 32 βουλευτές.

Από πού προέρχονται οι ανεξάρτητοι;

Η πλειοψηφία των ανεξάρτητων βουλευτών (21) προέρχονται από την κοινή πολιτική μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω των επιλογών που έκαναν στις διαδοχικές διασπάσεις που πέρασε τα τελευταία χρόνια η Κουμουνδούρου, ξεκινώντας από την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη και καταλήγοντας, αυτές τις μέρες, στη δημιουργία από τον Αλέξη Τσίπρα της ΕΛΑΣ ως ανταγωνιστικής δύναμης στην κεντροαριστερά. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει δώσει σήμα για παραιτήσεις όσων επιθυμούν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος στις επικείμενες εκλογές, προμηνύουν πως ο αριθμός αυτών που θα αποχωρήσουν από τη Βουλή αλλά και θα ανεξαρτητοποιηθούν θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο – ίσως και δραματικά – το επόμενο διάστημα.

Οι ανεξάρτητοι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Ευάγγελος Αποστολάκης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Αθηνά Λινού, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Έφη Αχτσιόγλου (θα αντικατασταθεί τις επόμενες μέρες από τον Γιάννη Δραγασάκη), Ραλλία Χρηστίδου, Θεανώ Φωτίου, Θοδωρής Δρίτσας, Σία Αναγνωστοπούλου, Γιώτα Πούλου, Μερώπη Τζούφη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Αλέξης Χαρίτσης, Ζεϊμπέκ Χουσείν, Θεοδώρα Τζάκρη, Φερχάντ Οζγκιούρ, Γιάννης Σαρακιώτης, Πέτη Πέρκα, Κυριακή Μάλαμα και Παύλος Πολάκης. Από αυτούς, οι 8 αρχικά πήγαν στον Κασσελάκη, αλλά στο πέρασμα του χρόνου έμειναν 5, ενώ άλλοι 12 διαμόρφωσαν τη Νέα Αριστερά, από την οποία, στη συνέχεια, αποχώρησαν 7 διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα.

Είναι δεδομένο πάντως πως τα παραπάνω ονόματα, το επόμενο διάστημα, θα συνεχίσουν να έχουν έντονη κινητικότητα, προκειμένου να βρουν την επόμενη πολιτική τους στέγη, είτε αυτή είναι για κάποιους το κόμμα Τσίπρα είτε άλλοι σχηματισμοί και συνεργασίες στο κέντρο και τα αριστερά. Στους παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν δυνητικά και οι 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και τις επιλογές που θα γίνουν για αυτόνομη ή μη πορεία του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Οι υπόλοιποι 19 ανεξάρτητοι προέρχονται από το σύνολο των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο, πιστό στον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από ανακατατάξεις και συσχετισμούς.

Απώλειες έχει καταγράψει η ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά (που αναμένεται να ιδρύσει νέο κόμμα), αλλά και τον Μάριο Σαλμά που λειτουργεί αυτόνομα εδώ και πολύ καιρό. Το ΠΑΣΟΚ που έχει κάνει χρήση της δεξαμενής των ανεξάρτητων, με την προσχώρηση σε αυτό της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά, έχει καταγράψει τις απώλειες των Παρασκευαΐδη και Μπαράν, η Ελληνική Λύση έχει χωρίσει οριστικά τα «τσανάκια» της με τον Παύλο Σαράκη (που δεν έχει βρει πολιτική στέγη), ενώ από τη Νίκη έχουν αποχωρήσει οι Βρεττός και Παπαδόπουλος. Ειδικά για τον ακτιβιστή του εθνοπατριωτισμού της Πινακοθήκης, Νίκο Παπαδόπουλο, οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε σε επαφή με το νέο κόμμα Καρυστιανού, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία λόγω διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων στο ζήτημα των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών.

Μεγάλες ανακατατάξεις υπάρχουν και στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ξεκίνησε την κοινοβουλευτική της θητεία με 8 βουλευτές και εδώ και λίγους μήνες κινείται στη «ζώνη του λυκόφωτος» των 5. Από το κόμμα, αποχώρησαν σχεδόν άμεσα οι Χουρδάκης και Παπαιωάννου (με τον πρώτο να πηγαίνει στον Κασσελάκη), ενώ πρόσφατα έφυγε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία με δημόσιες δηλώσεις της κοιτά ανοιχτά προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα.

Ξεχωριστό πολιτικό κεφάλαιο αποτελούν οι εναπομείναντες ανεξάρτητοι βουλευτές των «Σπαρτιατών», από τους οποίους ήδη οι Χαλκιάς και Κόντης έχουν έρθει κοντά με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου (ο Χαλκιάς θεωρείται ήδη μέλος της), οι Κατσιβαρδάς και Φλώρος κινούνται πέριξ αλλά όχι εντός της ΝΔ (ψηφίζουν συστηματικά τις θέσει της πλειοψηφίας, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ένταξής τους σε αυτήν), οι Δημητροκάλης, Μανούσος και Βαλτογιάννης έχουν σχηματίσει τη δική τους μικρο-ομάδα (ενδεχομένως να περιμένουν και τον Κασιδιάρη), ενώ οι Ασπιώτης και Γαυγιωτάκης έχουν χαράξει αυτόνομη και μοναχική πορεία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

13 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε για μια καλύτερη ζωή

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες
Επικαιρότητα 04.06.26

Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες

«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας
Πολιτική 04.06.26

Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας

Στα πολιτικά και επιχειρηματικά πηγαδάκια της δεξίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας πολλοί σχολίαζαν το εύρος των παρουσιών και τη θερμή ανταπόκριση που είχε η πρόσκληση του Βασίλη Κικίλια.

Σύνταξη
Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
Επικαιρότητα 04.06.26

Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση

«Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα», τόνισε το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις

Ο Ταλ Ντίλιαν ξαναχτύπησε. Ποιους βάζει στο κάδρο και τι σημαίνει αυτό για την υπόθεση την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στο δικό της αφήγημα: Αν οι 4 ιδιώτες ήταν οι μόνοι υπεύθυνοι, γιατί δεν ερευνήθηκε ποτέ ποιος αξιοποιούσε το προϊόν των παρακολουθήσεων;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»

«Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, επειδή συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη», υποστηρίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής και υποβαθμίζει το θέμα «Δούκα» περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες
Επικαιρότητα 04.06.26

Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο οργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα νοσοκομεία που επισκέφθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση
Η ομιλία του 04.06.26

Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Ο Παππάς εκβιάζει τον Φάμελλο – Θέτει θέμα παραίτησης από την ηγεσία αν εισηγηθεί στήριξη της ΕΛΑΣ

«Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι 'από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε' ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την εντολή που έχουμε λάβει», λέει ο Νίκος Παππάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»
Επικαιρότητα 04.06.26

ΚΚΕ: «Όχι στις fast track διαδικασίες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος»

Η επιδίωξη να περάσουν κάτω…από τα ραντάρ οι επιχειρούμενες αλλαγές, δεν θα πετύχει γιατί οι προτάσεις αυτές θα «βγάλουν στο δρόμο» και τους φοιτητές και τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 04.06.26

Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή

«Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», λέει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο Χωροταξικό: Στη Βουλή προς συζήτηση ο Κώδικας των 477 άρθρων – 17 ερωταπαντήσεις
Ενοποίηση νομοθεσίας 04.06.26

Στη Βουλή προς συζήτηση ο Κώδικας των 477 άρθρων του νέου Χωροταξικού - 17 ερωταπαντήσεις

Ο Κώδικας στο νέο Χωροταξικό αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ - Δεν προβλέπεται μεταβατικό διάστημα παράλληλης ισχύος του και των νομοθετημάτων που κωδικοποιεί

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Δούκα
ΠΑΣΟΚ 04.06.26

Τσουκαλάς: Δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Δούκα

Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν τέθηκε ποτέ τονίζει ο κ. Τσουκαλάς για τον Χάρη Δούκα που η πρόταση του για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ δημιούργησε νέους τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ. Δεδομένη η δέσμευση του Χάρη Δούκα στις συνεδριακές αποφάσεις για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, τόνισε.

Σύνταξη
Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης»

Μπροστά στο φόβο των ψηφοφόρων της «γαλάζιας» παράταξης που θα στραφούν προς το νέο κόμμα Σαμαρά, το Μαξίμου επιχειρεί να εμφανιστεί να καλοπιάνει και να απευθύνει «κάλεσμα συστράτευσης» στον πρώην πρωθυπουργό, με στόχο την προσπάθεια να προσεγγίσει το ακροατήριό του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΕΛΑΣ: Σε εκλογική διάταξη και ετοιμότητα για κάλπες τον Σεπτέμβρη – Συγκροτούνται κομματικά όργανα – Φρένο στους βιαστικούς

Στήνεται εκλογικός μηχανισμός και πανελλαδική οργανωτική δομή - Τα νέα όργανα παίρνουν μορφή, στελέχωση με τους 300 της ιδρυτικής διακήρυξης.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Και ξαφνικά στο Μαξίμου ένοιωσαν μια ευφορία, όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο είναι μεγάλη ιστορία
in Confidential 04.06.26

Και ξαφνικά στο Μαξίμου ένοιωσαν μια ευφορία, όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο είναι μεγάλη ιστορία

Η στοχοποίηση γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή από την κυβέρνηση και η απόλυτη δικαίωσή του. Στην κυβέρνηση χαίρονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιμένουν να υποτιμούν τις πτυχές του σκανδάλου. Ετοιμάζει αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ στην Αττική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες
Επικαιρότητα 04.06.26

Τσουκαλάς: Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΑΠ για τους δανειολήπτες

«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο
Διάγγελμα Κασέμ 04.06.26

Χεζμπολάχ: Ντροπιαστικές οι συνομιλίες με το Ισραήλ – Ζητά την άμεση αποχώρηση των IDF από τον νότιο Λίβανο

Ο Ναΐμ Κασέμ, ηγέτης της Χεζμπολάχ, είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου ισοδυναμεί με «παραίτηση και ήττα» - «Δεν έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε κανέναν να μην αντισταθούμε στην επιθετικότητα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ
«Είναι σχεδόν αδύνατο» 04.06.26

Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ - «Προτιμώ να διαβάσω ένα βιβλίο»

«Ατέλειες, ανακρίβειες, υποκρισία προς το κοινό, λάθος ηθοποιοί ή απλά ηλίθιες μαλ@κίες συνήθως καταστρέφουν κάθε νέα ταινία που βγαίνει», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ταραντίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας
Πολιτική 04.06.26

Δεξίωση Ποσειδωνίων του Υπουργείου Ναυτιλίας: Παρουσίες από το χώρο της πολιτικής και της ναυτιλίας

Στα πολιτικά και επιχειρηματικά πηγαδάκια της δεξίωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας πολλοί σχολίαζαν το εύρος των παρουσιών και τη θερμή ανταπόκριση που είχε η πρόσκληση του Βασίλη Κικίλια.

Σύνταξη
Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση
Επικαιρότητα 04.06.26

Γλαβίνας: Η ΝΔ κερδίζει άμα τη εμφανίσει του κ. Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση

«Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και δεν είναι λύση ο φόβος απέναντι στον Τσίπρα», τόνισε το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας

Σύνταξη
Γαλλία: Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού – Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της
Κόσμος 04.06.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού στη Γαλλία - Συνελήφθη ο πατέρας φίλης της

Τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα μίας φίλης της, ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε έχει ήδη κατηγορηθεί για το βιασμό δυο μικρών κοριτσιών, φίλων της κόρης του.

Σύνταξη
Νάσος Αθανασίου: Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή – Πλήθος κόσμου στην κηδεία
Στα Άνω Βριλήσσια 04.06.26

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου - Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νάσο Αθανασίου - «Υπήρξε δημοσιογράφος που αναδείκνυε τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια και επιμονή», τόνισε η ΕΣΗΕΑ

Σύνταξη
Αστυνομική βία στην Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης
Ανθρώπινα Δικαιώματα 04.06.26

Αστυνομική βία στην Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης

Την απαγόρευση της χρήσης φονικών όπλων και την προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συνέρχεσθαι ζητά από τις ελληνικές αρχές με νέα της καμπάνια η Διεθνής Αμνηστία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις

Ο Ταλ Ντίλιαν ξαναχτύπησε. Ποιους βάζει στο κάδρο και τι σημαίνει αυτό για την υπόθεση την ώρα που η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στο δικό της αφήγημα: Αν οι 4 ιδιώτες ήταν οι μόνοι υπεύθυνοι, γιατί δεν ερευνήθηκε ποτέ ποιος αξιοποιούσε το προϊόν των παρακολουθήσεων;

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Έπος 45 δευτερολέπτων: Ο Μέσι οδηγεί… ολόκληρη την Αργεντινή στο Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.06.26

Έπος 45 δευτερολέπτων: Ο Μέσι οδηγεί… ολόκληρη την Αργεντινή στο Μουντιάλ (vid)

Με το σύνθημα «πάμε άλλη μια φορά, όλοι μαζί», ο Λιονέλ Μέσι καλεί τον λαό της Αργεντινής στα... όπλα, για να υπερασπιστούν όλοι μαζί τον τίτλου του πρωταθλητή κόσμου στο προσεχές Μουντιάλ!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»

«Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται, επειδή συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη», υποστηρίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής και υποβαθμίζει το θέμα «Δούκα» περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
InShorts 04.06.26

Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Σύμφωνα με πληροφορίες οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες
Επικαιρότητα 04.06.26

Διαμαρτυρίες εργαζομένων για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ ο Γεωργιάδης «κόβει» κορδέλες

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και τα σωματεία εργαζομένων τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο οργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα νοσοκομεία που επισκέφθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση

Σύνταξη
Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles
English edition 04.06.26

Automatic Fines Coming for Uninsured Vehicles

Authorities will launch twice-yearly digital checks targeting uninsured vehicles, missed inspections and unpaid road taxes, with penalties reaching up to €30,000 for repeat offenders.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση
Η ομιλία του 04.06.26

Μητσοτάκης σε Ράντεφ: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αμυντική συνεργασία – Τι είπε για την ενεργειακή διασύνδεση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου, στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Βουλγαρίας και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»
56 ετών 04.06.26

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»

Η δημιουργός του εμβληματικού «Persepolis», Μαρζάν Σατραπί, πέθανε στα 56 της χρόνια. Η ζωή, το έργο και ο διαρκής αγώνας της απέναντι στο ιρανικό καθεστώς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ
Μπάσκετ 04.06.26

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μάρκους Φόστερ

Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Μάρκους Φόστερ, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει τη διετή συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies